SUA ar putea cere Israelului să folosească bani palestinieni pentru planul lui Trump privind Gaza (Reuters)

Statele Unite iau în calcul să ceară Israelului să transfere o parte din taxele reţinute Autorităţii Palestiniene către „Board of Peace” al lui Donald Trump, pentru a finanţa planul preşedintelui american privind reconstrucţia Gazei după război, au declarat pentru Reuters cinci surse apropiate discuţiilor.

Administraţia Trump nu a decis încă dacă va face o solicitare oficială către Israel, au precizat trei dintre surse, oficiali familiarizaţi cu deliberările dintre Washington şi Tel Aviv.

Alte două surse palestiniene au afirmat că, potrivit propunerii discutate, o parte din fonduri ar urma să fie direcţionată către un guvern de tranziţie susţinut de SUA pentru Gaza, iar alte sume ar putea ajunge la Autoritatea Palestiniană, dacă aceasta implementează reforme.

Autoritatea Palestiniană susţine că suma taxelor reţinute de Israel a ajuns la 5 miliarde de dolari.

Posibilitatea ca banii proveniţi din taxele palestiniene să fie redirecţionaţi către planul lui Trump pentru Gaza, fără implicarea guvernului palestinian în elaborarea acestuia, ar putea marginaliza şi mai mult Autoritatea Palestiniană, susţinută de Occident, în timp ce blocarea fondurilor de către Israel a provocat deja o criză financiară în Cisiordania ocupată.

Autoritatea Palestiniană exercită o autonomie limitată în Cisiordania, însă nu mai controlează Fâşia Gaza din 2007, după ce a fost alungată de gruparea militantă Hamas în urma unui scurt război civil.

Planul lui Trump pentru Gaza, devastată după mai bine de doi ani de război, este blocat de refuzul Hamas de a depune armele şi de continuarea atacurilor israeliene, care au subminat armistiţiul convenit în octombrie.

„Banii ţinuţi într-o bancă nu ajută cu nimic”

Board of Peace a refuzat să comenteze dacă este analizată utilizarea taxelor palestiniene pentru finanţarea planului.

Un oficial al organizaţiei a declarat că toate părţile au fost încurajate să contribuie cu resurse pentru susţinerea planului de reconstrucţie al lui Trump, estimat la 70 de miliarde de dolari.

„Asta include Autoritatea Palestiniană şi Israelul. Nu există nicio îndoială că banii ţinuţi într-o bancă nu ajută cu nimic la implementarea planului în 20 de puncte al preşedintelui”, a declarat oficialul.

Afirmaţia pare să facă referire la veniturile fiscale ale Autorităţii Palestiniene pe care Israelul le-a blocat în cadrul unei dispute mai vechi privind plăţile făcute palestinienilor aflaţi în închisori israeliene.

Israelul colectează taxe pentru bunurile importate în numele Autorităţii Palestiniene şi ar trebui să transfere aceste venituri în baza unui acord mai vechi. Autoritatea Palestiniană foloseşte fondurile pentru plata funcţionarilor publici şi pentru finanţarea serviciilor publice.

Sursele nu au precizat ce sumă ar putea cere Washingtonul Israelului să transfere către Board of Peace.

Statele Unite şi Israelul au făcut presiuni asupra Autorităţii Palestiniene pentru a elimina plăţile acordate deţinuţilor palestinieni şi familiilor celor ucişi de forţele israeliene, argumentând că acestea încurajează violenţa.

Palestinienii consideră însă aceste plăţi o formă de sprijin social pentru persoane pe care le consideră eroi naţionali.

Ca răspuns la presiunile americane, Autoritatea Palestiniană a anunţat în februarie 2025 că reformează sistemul de plăţi, însă SUA au apreciat că modificările nu sunt suficiente. Drept consecinţă, Israelul a continuat să reţină taxele colectate în numele Autorităţii Palestiniene, sumă care, potrivit oficialilor palestinieni, a ajuns la 5 miliarde de dolari, adică peste jumătate din bugetul anual al instituţiei.

Această situaţie a declanşat o criză financiară în Cisiordania, iar Autoritatea Palestiniană a redus salariile a mii de funcţionari publici.

Israelul a acceptat invitaţia SUA de a participa la Board of Peace, însă Autoritatea Palestiniană nu a fost invitată.

Potrivit planului lui Trump, un grup de tehnocraţi palestinieni, denumit Comitetul Naţional pentru Administrarea Gazei, ar urma să preia controlul asupra Fâşiei Gaza de la Hamas, după ce gruparea militantă îşi va depune armele.

Trimisul Board of Peace pentru Gaza, Nickolay Mladenov, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Ierusalim, că planificarea reconstrucţiei se află într-un stadiu avansat.

„Lucrăm sector cu sector. Calculăm costurile. Coordonăm activitatea cu donatorii şi suntem pregătiţi să începem serios imediat ce condiţiile vor permite acest lucru”, a declarat Mladenov, fără să menţioneze problema taxelor palestiniene.

