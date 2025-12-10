SUA ar putea cere turiștilor istoricul conturilor de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. Ce prevede noul plan

Turiștii din zeci de țări ar putea fi obligați să furnizeze istoricul conturilor de pe rețelele sociale pe ultimii cinci ani pentru a putea intra în Statele Unite, potrivit unui nou plan prezentat de autoritățile americane, relatează BBC.

Măsura ar urma să afecteze vizitatorii care călătoresc în SUA fără viză pentru până la 90 de zile, folosind formularul Electronic System for Travel Authorization (ESTA).

Potrivit oficialilor americani, schimbarea face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de a întări securitatea la granițe, invocând motive de securitate națională.

„Cetățenii americani așteaptă ca guvernul să facă tot posibilul pentru a face țara mai sigură, iar asta face administrația Trump în fiecare zi”, a declarat un oficial de rang înalt din Departamentul de Stat, referindu-se la politica aplicată anterior pentru studenți și muncitori calificați veniți în SUA.

Ce presupune noul plan

Documentul, depus de Customs and Border Protection (CBP) și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), prevede colectarea următoarelor date:

istoricul conturilor de social media din ultimii 5 ani;

numerele de telefon și adresele de email folosite în ultimii 5, respectiv 10 ani;

informații suplimentare despre membrii familiei aplicantului.

Planul nu specifică exact ce tip de date de pe rețelele sociale vor fi cerute. În prezent, formularul ESTA necesită informații mult mai limitate și o taxă unică de 40 de dolari, fiind disponibil cetățenilor din aproximativ 40 de țări, printre care Marea Britanie, Franța, Irlanda, Australia și Japonia.

Critici și posibile efecte

Organizația pentru drepturi digitale Electronic Frontier Foundation a criticat propunerea, afirmând că aceasta ar putea „agrava încălcările libertăților civile”.

Pe de altă parte, specialiști în dreptul imigrației au avertizat că schimbarea ar putea duce la întârzieri mai mari pentru aprobarea formularelor ESTA.

Analiștii susțin că politicile de călătorie introduse de administrația Trump au afectat deja turismul american. World Travel & Tourism Council a raportat că SUA sunt singura țară dintre 184 analizate care se așteaptă să înregistreze scăderi în cheltuielile vizitatorilor internaționali în 2025.

De asemenea, multe politici Trump, inclusiv tarifele pentru Canada, au determinat canadienii să evite călătoriile în SUA. În octombrie, numărul canadienilor care au vizitat SUA a scăzut pentru a zecea lună consecutiv, deși canadienii reprezintă în mod tradițional aproximativ un sfert din totalul vizitatorilor internaționali ai SUA.

Propunerea privind colectarea de date pentru turiști este deschisă pentru comentarii publice timp de 60 de zile, înainte ca măsura să poată fi adoptată oficial.

