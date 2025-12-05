Live TV

SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO”

Data publicării:
Statele Unite ale Americii au anunţat că au aprobat vânzarea de bombe în valoare totală de 2,68 de miliarde de dolari către Canada, în pofida relaţiilor tensionate între cele două ţări vecine, informează AFP.

Acest contract de armament include vânzarea a mii de bombe de toate tipurile, printre care până la 3.414 bombe BLU-111, care cântăresc fiecare 225 de kg, şi peste 3.100 de bombe GBU-39, pentru lovirea cu precizie a unor ţinte fixe, precum şi ogive penetrante, a anunţat Departamentul de Stat într-o notificare către Congres, după cum cere legea americană.

Contractul „va contribui la ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO (...) şi va îmbunătăţi capacitatea de apărare credibilă a Canadei pentru a descuraja orice agresiune în regiune”, potrivit unui comunicat.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunţat în iunie că ţara sa va aloca anul acesta 2% din PIB-ul său pentru apărare, pentru a atinge obiectivul NATO „cu o jumătate de deceniu avans faţă de calendarul” stabilit, din cauza „ameninţărilor care se înmulţesc”.

El a anunţat de asemenea că Ottawa vrea să reducă dependenţa sa militară faţă de SUA şi că noua atitudine americană pe plan internaţional are consecinţe grele.

După revenirea lui la putere, Donald Trump a denigrat în mai multe rânduri Canada, afirmând că această ţară ar trebui să fie al 51-lea stat al SUA, şi poartă împotriva ei un război comercial prin intermediul tarifelor vamale.

Cei doi principali beneficiari ai acestui contract de armament sunt Boeing şi RTX Corporation.

 

