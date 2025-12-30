Live TV

SUA au aprobat vânzarea de avioane în valoare de 1,8 miliarde dolari pentru Danemarca, în timp ce Trump amenință că anexează Groenlanda

avion de patrulare P-8A Poseidon
Vânzarea de către Boeing a 3 avioane P-8A Poseidon „va sprijini obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale SUA”. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au anunţat luni că au aprobat vânzarea de avioane de patrulare către Danemarca în valoare de 1,8 miliarde de dolari, în ciuda tensiunilor dintre cele două ţări cu privire la Groenlanda, teritoriu autonom danez pe care Donald Trump ameninţă, de la revenirea sa la putere, că îl va anexa, relatează AFP, preluat de News.ro. 

Vânzarea de către Boeing a trei avioane P-8A Poseidon „va sprijini obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite, îmbunătăţind securitatea unui aliat NATO care este o forţă pentru stabilitatea politică şi progresul economic în Europa”, a arătat Departamentul de Stat într-o notificare adresată Congresului, conform prevederilor legislaţiei americane. 

Departamentul de Stat american a aprobat, de asemenea, săptămâna trecută vânzarea de rachete către Danemarca în valoare de 1 miliard de dolari. 

Toate aceste achiziţii se întâmplă în ciuda recentei numiri de către preşedintele american a unui trimis special al Statelor Unite în Groenlanda, Jeff Landry, guvernatorul republican al statului Louisiana. După alegerea sa, preşedintele american a explicat că are „nevoie” de Groenlanda, în special pentru securitatea Statelor Unite, repetând în mai multe rânduri dorinţa sa de a o anexa. 

Groenlanda, teritoriu autonom susţinut de puterea sa tutelară, a răspuns că nu este de vânzare şi că va decide singură asupra viitorului său. 

Editor : A.C.

