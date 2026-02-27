SUA au autorizat plecarea din Israel a personalului neesenţial: Plecați cât timp sunt disponibile zboruri comerciale

Ambasada SUA la Ierusalim a autorizat vineri plecarea personalului guvernamental american neesenţial şi a familiilor acestora din Israel, din cauza „riscurilor de securitate”, a anunţat misiunea diplomatică prin canalele sale oficiale, pe fondul îngrijorărilor în creştere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, informează Reuters şi EFE.

„Se recomandă să luaţi în considerare părăsirea Israelului cât timp sunt disponibile zboruri comerciale”, se arată în mesajul ambasadei.

Potrivit mesajului, „din cauza incidentelor de securitate recente şi fără notificare prealabilă”, ambasada poate, de asemenea, „restricţiona sau interzice temporar călătoriile angajaţilor guvernamentali şi ale familiilor acestora în anumite zone din Israel, inclusiv Oraşul Vechi din Ierusalim şi Cisiordania”.

Ambasada nu a oferit detalii cu privire la riscurile de siguranţă care au dus la „plecarea autorizată”, ce permite personalului vizat să decidă dacă părăseşte Israelul.

Anunţul vine în contextul în care, săptămâna aceasta, unei părţi din personalul de la Ambasada SUA de la Beirut i s-a ordonat să părăsească Libanul.

Totodată, anunţul coincide cu sosirea portavionului american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, în largul coastei israeliene, ca parte a desfăşurării militare americane în Orientul Mijlociu, în anticiparea unui posibil atac asupra Iranului.

SUA au organizat de altfel una dintre cele mai mari desfăşurări militare din Orientul Mijlociu, în timp ce negociază cu Iranul pe tema programului nuclear al Republicii Islamice. Ultima rundă de discuţii s-a încheiat joi fără niciun semn de progres.

Iranul a ameninţat că va lovi bazele americane din regiune dacă este atacat, iar o escaladare ar putea atrage şi Israelul. Cei doi inamici au purtat un război de 12 zile în iunie anul trecut.

Mai multe ţări au început să retragă membri de familie ai personalului diplomatic şi personal neesenţial din anumite zone din Orientul Mijlociu sau să-şi sfătuiască cetăţenii să evite călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor în creştere dintre Washington şi Teheran.

