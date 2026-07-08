Noi ostilități între Washington și Teheran, în ciuda negocierilor de pace și a funeraliilor ayatollahului Ali Khamenei, care sunt încă în desfășurare. Iranul afirmă că a lovit baze americane din regiunea Golfului, miercuri. Cu o seară înainte, armata americană anunțase că a lovit peste 80 de ținte în Iran, ca răspuns la atacurile asupra a trei nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, relatează France Info, Le Figaro și Al Jazeera.

Pe 24 iunie, Oman și Organizația Maritimă Internațională (OMI) a ONU au anunțat un nou coridor temporar în Strâmtoarea Ormuz, de-a lungul coastei omaneze, supravegheat de SUA, pentru evacuarea navelor blocate în Golf.

Armata iraniană a respins imediat această măsură, afirmând că ruta a fost anunțată fără consultări prealabile, și a avertizat navele să utilizeze doar coridoarele aprobate de Teheran, explică Al Jazeera.

După câteva zile, două nave care foloseau ruta omaneză au fost atacate, ceea ce a forțat suspendarea planului de evacuare al OMI.

Statele Unite au răspuns cu atacuri asupra coastei sudice a Iranului în zilele de 26 și 27 iunie, determinând Teheranul să riposteze prin lansarea de rachete către bazele americane din Bahrain și Kuweit.

Cele două părți au încetat ostilitățile pe 28 iunie și au purtat noi discuții tehnice indirecte în Qatar pe 1 iulie.

De la ce a început

Însă marți, alte trei nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, determinând SUA să lanseze noi atacuri împotriva Iranului. Teheranul a ripostat cu noi lovituri asupra Bahrainului și Kuweitului.

Iranul insistă că memorandumul de înțelegere cu SUA îi conferă responsabilitatea exclusivă pentru supravegherea și gestionarea traficului maritim în strâmtoare, în timp ce armata iraniană afirmă că orice navă care tranzitează această cale navigabilă trebuie să utilizeze rute „autorizate” sau se va confrunta cu o „reacție fermă”.

Miercuri, Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, în ciuda promisiunii făcute de președintele american Donald Trump de a suspenda atacurile pe durata celor 7 zile dedicate funeraliilor Liderului Suprem al Iranului, Ali Khamanei. Washingtonul afirmă că a reacționat astfel la atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

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Un atac american de amploare. Armata SUA a lovit peste 80 de ținte în Iran în cadrul atacurilor sale, a anunțat Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

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Acestea au vizat „sisteme iraniene de apărare antiaeriană, rețele de comandă și supraveghere, stații radar de coastă, capacități de rachete antinavale și peste 60 de ambarcațiuni mici ale Corpului Gărzilor Revoluției Islamice” în strâmtoarea Ormuz și în apropierea acesteia.

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La rândul ei, armata din Kuweit a declarat miercuri că ripostează la atacuri cu drone și rachete, după ce armata americană a lovit peste 80 de ținte în Iran ca răspuns la atacurile asupra a trei nave comerciale în strâmtoarea Ormuz. „Sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului resping în prezent atacuri lansate de rachete și drone ostile”, a declarat armata pe X, fără a preciza originea acestora.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/nhXrpThL4T — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 8, 2026

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a declarat că forțele sale navale și aerospațiale au desfășurat o operațiune comună cu rachete și drone, vizând 85 de obiective din cadrul unor „instalații militare importante ale SUA”.

IRGC a precizat că atacurile au lovit baza Flotei a V-a a SUA din Bahrain și baza aeriană Ali Al-Salem din Kuweit.

Acesta a afirmat că operațiunea a reprezentat un „răspuns inițial” la ceea ce a numit o încălcare de către SUA a armistițiului și a acordului de la Islamabad, după atacurile aeriene americane asupra bazelor de coastă și a stațiilor non-militare din Hormozgan și Mahshahr, care au avut loc anterior, în zorii zilei de miercuri.

IRGC a asociat, de asemenea, atacurile americane cu cortegiul funerar al fostului lider iranian, afirmând că Washingtonul încerca să eclipseze „evenimentul istoric”.

Editor : M.C