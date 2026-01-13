SUA au denunțat la ONU o „escaladare periculoasă şi inexplicabilă” prin atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina

Statele Unite au denunţat, luni, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia în Ucraina a rachetei balistice de ultimă generaţie Oreşnik, o „escaladare periculoasă şi inexplicabilă”, notează AFP.

Racheta cu rază medie de acţiune, fără încărcătură nucleară, a lovit „o zonă din Ucraina din apropierea frontierei cu Polonia şi NATO. Aceasta constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul, cu alţi parteneri şi Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat”, a declarat ambasadoarea adjunctă a SUA la ONU, Tammy Bruce, potrivit Agerpres.

Ministerul rus al Apărării a făcut cunoscut luni că racheta sa de ultimă de generaţie Oreşnik, utilizată vineri în cadrul loviturilor masive împotriva Ucrainei, a ţintit o uzină aeronautică din Liov (Lviv/vest).

„Potrivit informaţiilor confirmate din mai multe surse independente, în urma loviturii efectuate în noaptea spre 9 ianuarie de către forţele armate ruse cu ajutorul sistemului mobil de rachete balistice terestre Oreşnik, uzina de stat pentru repararea avioanelor din Liov a fost scoasă din serviciu”, a indicat ministerul rus.

Utilizarea acestui tip de rachetă, pentru a doua oară de la începutul ofensivei ruse în Ucraina în 2022, a fost condamnată de Uniunea Europeană, Berlin, Paris şi Londra, care au considerat-o drept o „escaladare” din partea Moscovei.

