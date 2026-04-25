SUA au emis un singur „gold card”, viza pentru bogați lansată de Donald Trump. Câte persoane au început procedura

Doar un singur „gold card”, o viză permanentă pentru Statele Unite creată după modelul green card care costă un milion de dolari, a fost emis de la lansarea programului la sfârşitul anului 2025, a afirmat secretarul american al comerţului, Howard Lutnick.

Departamentul său este responsabil de emiterea acestei vize, în parteneriat cu Departamentul de Stat, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Întrebat despre această problemă în timpul unei audieri în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor, Lutnick a declarat că „o persoană a primit recent aprobarea şi există câteva sute de persoane care au început procesul” de obţinere a acestei vize.

Anunţat în iunie, iniţial pentru persoane dispuse să plătească cinci milioane de dolari, „gold card” a devenit realitate la mijlocul lunii septembrie odată cu semnarea unui ordin executiv de către preşedintele american Donald Trump, dar a intrat în vigoare abia de la sfârşitul anului.

Textul final deschide această viză pentru oricine este dispus să plătească un milion de dolari şi permite rezidenţa permanentă după un proces de „câteva săptămâni”, potrivit site-ului guvernamental dedicat.

Un program similar, EB-5, există deja pentru cetăţenii străini care fac investiţii de o anumită sumă în Statele Unite, dar, potrivit guvernului, care a făcut din combaterea imigraţiei ilegale una dintre priorităţile sale, acesta este supus unui număr prea mare de fraude.

Întrucât „gold card” rămâne o viză, acesta poate fi revocat din motive de securitate naţională, precizează site-ul dedicat.

