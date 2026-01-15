SUA au finalizat prima vânzare de petrol din Venezuela, după capturarea lui Maduro

Statele Unite au finalizat o vânzare de petrol din Venezuela, pentru prima dată după arestarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat joi agenţiei France Presse un oficial american neidentificat, potrivit Agerpres.

Sursa respectivă, care nu a precizat identitatea cumpărătorului, a menţionat o tranzacţie în valoare de 500 de milioane de dolari şi a adăugat că ar putea urma şi alte vânzări în zilele sau săptămânile următoare.

Taylor Rogers, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat tot joi că „preşedintele (Donald) Trump a negociat imediat după arestarea narco-teroristului Nicolas Maduro un acord energetic istoric cu Venezuela, avantajos pentru popoarele american şi venezuelean”.

Trump a anunţat săptămâna trecută că „autorităţile interimare din Venezuela urmează să transfere Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol supus sancţiunilor şi de înaltă calitate”. Cantitatea reprezintă producţia venezueleană pe o lună sau două, precizează AFP. Preşedintele american a afirmat că intenţionează să „controleze” veniturile din vânzarea ţiţeiului respectiv.

El a insistat ca marile concerne petroliere să se implice în exploatarea rezervelor de petrol ale Venezuelei şi a susţinut că firmele respective sunt gata să investească în acest scop „cel puţin 100 de miliarde de dolari”.

Şeful gigantului petrolier american ExxonMobil a declarat însă că în condiţiile actuale este „imposibil de investit” în Venezuela.

Conform planurilor Casei Albe, guvernul de la Caracas nu va avea niciun cuvânt de spus privind exploatarea resurselor din subsolul venezuelean. Trump a insistat faţă de managerii din industria petrolieră că „veţi trata direct cu noi” şi că nu doreşte ca ei să negocieze cu Venezuela.

La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele a semnat un ordin executiv (decret - n. red.) de urgenţă pentru protecţia specială a activelor venezuelene din SUA, inclusiv a veniturilor petroliere, pentru a nu putea fi confiscate de instanţe sau de alţi creditori.

