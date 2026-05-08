SUA au „imobilizat” două petroliere care încercau să intre într-un port iranian: Un avion „a tras în coșurile lor de fum”

Armata americană a lovit două tancuri petroliere care încercau să intre într-un port din Oman, a anunat Comandamentul Central al Statelor Unite (US CentCom).

Forțele armate americane au imobilizat nava petrolieră Sea Star III și nava petrolieră Sevda pe 8 mai, înainte ca ambele nave să intre într-un port iranian din Golful Oman, „încălcând blocada americană în vigoare”, a transmis US CentCom vineri, într-un mesaj pe rețelele sociale, unde a publicat și imagini din timpul misiunii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a aplicat măsuri de blocadă împotriva a două petroliere fără încărcătură, sub pavilion iranian, care încercau să acosteze într-un port iranian din Golful Oman. Un avion F/A-18 Super Hornet al Marinei SUA, de pe nava USS George H.W. Bush (CVN 77), a imobilizat ambele petroliere după ce a tras muniție de precizie în coșurile lor de fum, împiedicând navele care nu respectau restricțiile să intre în Iran.

Forțele americane au imobilizat, de asemenea, nava sub pavilion iranian M/T Hasna, pe 6 mai, în timp ce aceasta încerca să navigheze către un port iranian din Golful Oman. Un avion F/A-18 Super Hornet de pe nava USS Abraham Lincoln (CVN 72) a imobilizat cârma petrolierului fără încărcătură, trăgând mai multe salve dintr-un tun de 20 mm.

Toate cele trei nave nu mai tranzitează spre Iran”, se arată în comunicatul US CentCom.

Mai multe nave comerciale au fost imobilizate și peste 50 au fost redirecționate de forțele CENTCOM pentru a asigura respectarea regulilor.

10 marinari răniți, 5 dispăruți

Un responsabil iranian a afirmat vineri că zece marinari au fost răniţi şi cinci sunt daţi dispăruţi în urma atacurilor americane în Strâmtoarea Ormuz şi în împrejurimi, care au lovit un cargou, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Iranul şi Statele Unite au făcut schimb de tiruri în noaptea de joi spre vineri, în pofida unui armistiţiu în vigoare de o lună.

„În cursul acţiunilor agresive întreprinse de americani noaptea trecută în apele Strâmtorii Ormuz şi ale Mării Makran (Golful Oman), un cargou aflat în apele aproapiate de Minab a fost lovit şi a luat foc”, a afirmat Mohammad Radmehr, un responsabil din provincia sudică Hormozgan, citat de agenţia de presă iraniană Mehr.

„Zece marinari au fost transportaţi la spital, iar asociaţii locale şi echipe de căutare încearcă să afle ce s-a întâmplat cu alţi cinci marinari”, a adăugat el, fără a preciza dacă nava a fost direct vizată.

Preşedintele american Donald Trump a spus joi că armistiţiul este încă în vigoare, în timp ce Teheranul acuză SUA de încălcarea acordului prin atacuri împotriva unor „instalaţii militare iraniene”, ca răspuns la un atac asupra a trei nave americane.

Într-un comunicat citit la televiziunea naţională, comandamentul militar iranian a acuzat Washingtonul că a încălcat armistiţiul „luând la ţintă un petrolier iranian care părăsea coastele iraniene, precum şi un alt vas”.

Editor : B.P.