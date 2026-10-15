SUA au îndemnat Europa să deblocheze o parte dintre activele rusești înghețate, pentru a relansa negocierile de pace în Ucraina

SUA îndeamnă Europa să deblocheze miliarde rusești înghețate, în efortul de a restabili pacea în Ucraina. Propunerea vine în contextul în care negocierile de pace pentru încetarea războiului Rusiei în Ucraina rămân într-un impas, scrie TVPWorld.

Potrivit Financial Times, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au lansat propunerea în cadrul discuțiilor de la Miami de săptămâna trecută cu oficiali din Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie, UE și NATO.

Ziarul a citat patru surse anonime familiarizate cu discuțiile.

De când Moscova a lansat invazia în Ucraina, UE a blocat aproximativ 210 miliarde de euro din activele Băncii Centrale ruse, ca parte a eforturilor de a exercita presiune asupra capacității Rusiei de a-și finanța războiul.

Potrivit Financial Times, echipa lui Trump a propus mai multe modalități prin care o parte din aceste active ar putea fi deblocate, inclusiv prin transferul lor într-un nou vehicul financiar creat special în acest scop, care ar fi supravegheat de SUA.

Această măsură ar face parte dintr-un acord de pace mai amplu, discuțiile privind modul în care ar urma să fie cheltuiți banii fiind încă în curs.

Se pare că oficialii europeni au respins propunerea. Kievul și mai mulți aliați europeni au pledat pentru menținerea sau intensificarea presiunii asupra Moscovei, ceea ce i-a pus în contradicție cu abordarea administrației Trump față de președintele rus Vladimir Putin.

Activele înghețate ale Rusiei au permis deja Kievului să primească miliarde de euro în cadrul inițiativei „Extraordinary Revenue Acceleration” (ERA) pentru Ucraina – un plan anunțat de grupul de țări G7 în 2024 pentru a oferi Kievului ajutor în valoare de aproximativ 45 de miliarde de euro, sub formă de plăți eșalonate pe mai mulți ani.

Cu toate acestea, ERA este finanțat din profiturile și dobânzile generate de activele rusești înghețate – nu din activele în sine.

Deși Bruxelles-ul a propus de mult timp utilizarea fondurilor rusești ca garanție pentru a contribui la finanțarea apărării Ucrainei împotriva Moscovei, Belgia – unde se află cea mai mare parte a fondurilor imobilizate ale Rusiei – se opune acestei măsuri, invocând temeri legate de potențiale acțiuni în justiție din partea Rusiei și cereri de despăgubiri.

Propunerea raportată a administrației Trump de a debloca o parte din fondurile confiscate vine la câteva zile după ce președintele SUA a luat prin surprindere Kievul și aliații săi europeni, anunțând că Washingtonul și Moscova au ajuns la un acord pentru a permite Rusiei să deschidă exporturile de motorină către piețele americane și globale.

Eforturile anterioare conduse de SUA pentru a găsi o soluție de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina au eșuat la începutul acestui an, pe măsură ce Kievul a refuzat cererile Moscovei de a ceda teritoriu, iar Washingtonul a devenit tot mai preocupat de conflictul cu Iranul.

Editor : M.C