Armata americană a publicat noi imagini din timpul operațiunilor împotriva Iranului. În una din înregistrări se vede cum o navă iraniană purtătoare de drone, de „dimensiunea aproximativă a unui portavion din Al Doilea Război Mondial”, este lovită și incendiată.

„Forțele americane nu se abțin de la misiunea de a scufunda întreaga marină iraniană. Astăzi, o navă iraniană purtătoare de drone, de dimensiunea aproximativă a unui portavion din Al Doilea Război Mondial, a fost lovit și acum este în flăcări”, a scris Comandamentul Central american (US CentCom) pe rețelele sociale, alături de imagini din timpul acțiunii.

În același timp, șeful CentCom, amiralul Brad Cooper, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că bombardierele americane B-2 invizibile au fost din nou trimise în misiune să lanseze bombe de 1.000 kg asupra Iranului.

CentCom a anunțat, de asemenea, că și bombardierele B-52 Stratofortress „au lovit rachete balistice iraniene și posturi de comandă și control”.

CENTCOM a mai precizat că avioanele F/A-18 ale Marinei SUA sunt „menținute în luptă” prin operațiuni non-stop.

Editor : B.P.