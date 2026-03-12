Live TV

SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO

Data actualizării: Data publicării:
Sistemul-Patriot
Sistemul de apărare antiaeriană Patriot. Foto: Profimedia Images
Din articol
Despre atacul asupra școlii de fete din Iran

Unele sisteme americane de apărare aeriană din Europa au fost mutate în Orientul Mijlociu în contextul războiului în curs cu Iranul, le-a spus joi congresmenilor americani comandantul forţelor americane din Europa, generalul Alexus Grynkewich, relatează CNN. 

Comandantul Comandamentului European al SUA (EUCOM), care este şi comandantul suprem al forţelor aliate din Europa a declarat în cadrul unei audieri în faţa Comisiei pentru servicii armate a Senatului că a utilizat „o parte” din capacităţile de apărare aeriană ale EUCOM pentru a-i apăra „pe unii dintre aliaţii NATO” din estul Mediteranei.

„Deci, capacităţile de apărare aeriană au fost mutate în Orientul Mijlociu ca urmare a acestui conflict, este corect?”, a întrebat senatorul Angus King.

„Da, domnule, absolut”, a răspuns Grynkewich, potrivit News.ro. 

Despre atacul asupra școlii de fete din Iran

Şeful forţelor americane din Europa a mai declarat joi în faţa legislatorilor că există „standarde solide” pentru a asigura actualizarea frecventă a informaţiilor, prevenind astfel vătămarea civililor în timpul atacurilor militare.

Generalul Alexus Grynkewich a recunoscut însă că atacul militar american asupra unei şcoli de fete din Iran, din 28 februarie, ar putea fi rezultatul „unei serii de erori şi greşeli”.

„La nivel operaţional, atât din experienţa mea anterioară în Comandamentul Central al SUA, cât şi din cea actuală în Comandamentul European al SUA, vă pot asigura că avem standarde solide pe care le respectăm şi că verificăm şi actualizăm imaginile, ne actualizăm contextul asupra ţintei şi reîmprospătăm informaţiile în mod periodic pentru a determina riscul de a provoca victime civile şi pentru a evita orice preocupări colaterale ce ar putea exista”, a declarat Grynkewich la audierea din Comisia pentru servicii armate a Senatului.

Grynkewich a mai spus că deciziile politice ale secretarului apărării Pete Hegseth „nu au afectat” în niciun fel capacitatea sa de a preveni vătămarea civililor.

CNN a relatat miercuri că SUA au lovit din greşeală şcoala elementară Shajareh Tayyiba - ucigând cel puţin 168 de copii şi 14 profesori, potrivit presei de stat iraniene - din cauza informaţiilor învechite despre o bază navală din apropiere.

Surse informate cu privire la concluziile preliminare ale anchetei militare au declarat pentru CNN că la stabilirea coordonatelor ţintei pentru atac s-au folosit informaţii vechi furnizate de Agenţia de Informaţii a Apărării.

Întrebat de senatoarea democrată Kirsten Gillibrand cum ar fi putut SUA „să greşească în Iran” şi să lovească o şcoală de copii, Grynkewich a spus că nu vrea să speculeze, dar că „de obicei există o serie de erori şi greşeli care se întâmplă, similar cu un incident aviatic sau alt accident de transport”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
YmJiZGUxYWJjNWE2MWQ0YWE4YTg3NDRmOGI4.thumb
Turcia face eforturi „intense” pentru a negocia pacea în Orientul Mijlociu. „Acest război ar trebui să se termine cât mai curând”
donald trump
Trump spune că „e mult mai important” ca Iranul să nu obţină arme nucleare decât preţul petrolului
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea preşedintele Masoud Pezeshkian
Dmitri Medvedev încruntat
Nou delir marca Medvedev: SUA pregătesc o apocalipsă zombi
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLA_ZELENSKI_NICUSOR_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce conține parteneriatul strategic România-Ucraina. Documentele...
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor...
photo-collage.png (87)
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații la Cotroceni: „Vom...
nicusor dan
Nicușor Dan atacă frontal Ungaria pentru că se opune împrumutului UE...
Ultimele știri
Creștere „neobișnuită” a concediilor medicale la Primăria Sectorului 2, după reorganizare. Sancţiuni de 128.000 de lei
Rezultate LOTO - Joi, 12 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Guvernul spaniol anunță că va limita creşterea preţurilor la electricitate şi combustibili
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
SUA au activat ”clauza de imunitate” pentru o americancă de la baza Kogălniceanu care a provocat un accident...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Cum găsești cel mai apropiat adăpost de protecție civilă din orașul tău. Harta care te ajută imediat
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...