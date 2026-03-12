SUA au mutat sisteme de apărare aeriană din Europa în Orientul Mijlociu, confirmă comandantul trupelor NATO

Unele sisteme americane de apărare aeriană din Europa au fost mutate în Orientul Mijlociu în contextul războiului în curs cu Iranul, le-a spus joi congresmenilor americani comandantul forţelor americane din Europa, generalul Alexus Grynkewich, relatează CNN.

Comandantul Comandamentului European al SUA (EUCOM), care este şi comandantul suprem al forţelor aliate din Europa a declarat în cadrul unei audieri în faţa Comisiei pentru servicii armate a Senatului că a utilizat „o parte” din capacităţile de apărare aeriană ale EUCOM pentru a-i apăra „pe unii dintre aliaţii NATO” din estul Mediteranei.

„Deci, capacităţile de apărare aeriană au fost mutate în Orientul Mijlociu ca urmare a acestui conflict, este corect?”, a întrebat senatorul Angus King.

„Da, domnule, absolut”, a răspuns Grynkewich, potrivit News.ro.

Despre atacul asupra școlii de fete din Iran

Şeful forţelor americane din Europa a mai declarat joi în faţa legislatorilor că există „standarde solide” pentru a asigura actualizarea frecventă a informaţiilor, prevenind astfel vătămarea civililor în timpul atacurilor militare.

Generalul Alexus Grynkewich a recunoscut însă că atacul militar american asupra unei şcoli de fete din Iran, din 28 februarie, ar putea fi rezultatul „unei serii de erori şi greşeli”.

„La nivel operaţional, atât din experienţa mea anterioară în Comandamentul Central al SUA, cât şi din cea actuală în Comandamentul European al SUA, vă pot asigura că avem standarde solide pe care le respectăm şi că verificăm şi actualizăm imaginile, ne actualizăm contextul asupra ţintei şi reîmprospătăm informaţiile în mod periodic pentru a determina riscul de a provoca victime civile şi pentru a evita orice preocupări colaterale ce ar putea exista”, a declarat Grynkewich la audierea din Comisia pentru servicii armate a Senatului.

Grynkewich a mai spus că deciziile politice ale secretarului apărării Pete Hegseth „nu au afectat” în niciun fel capacitatea sa de a preveni vătămarea civililor.

CNN a relatat miercuri că SUA au lovit din greşeală şcoala elementară Shajareh Tayyiba - ucigând cel puţin 168 de copii şi 14 profesori, potrivit presei de stat iraniene - din cauza informaţiilor învechite despre o bază navală din apropiere.

Surse informate cu privire la concluziile preliminare ale anchetei militare au declarat pentru CNN că la stabilirea coordonatelor ţintei pentru atac s-au folosit informaţii vechi furnizate de Agenţia de Informaţii a Apărării.

Întrebat de senatoarea democrată Kirsten Gillibrand cum ar fi putut SUA „să greşească în Iran” şi să lovească o şcoală de copii, Grynkewich a spus că nu vrea să speculeze, dar că „de obicei există o serie de erori şi greşeli care se întâmplă, similar cu un incident aviatic sau alt accident de transport”.

