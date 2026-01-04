Live TV

SUA au o lungă istorie de intervenții militare în America Latină. Care sunt principalele operațiuni de la Războiul Rece încoace

Data actualizării: Data publicării:
militari soldati sua washington casa alba
Foto: Profimedia Images
Din articol
1954: Guatemala  1961: Cuba 1965: Republica Dominicană  Anii 1970: sprijin pentru dictaturile din Conul Sudic  Anii 1980: războaie civile în America Centrală  1983: Grenada  1989: Panama 

Statele Unite, care au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Venezuelei, au o lungă istorie de intervenţii militare şi de sprijinire a dictaturilor din America Latină. Printre principalele operațiuni de la Războiul Rece încoace se numără Cuba, Guatemala și Panama.

De mai multe ori, fostul preşedinte venezuelean Hugo Chavez, apoi succesorul său Nicolas Maduro, au acuzat Washingtonul că a susţinut tentative de lovitură de stat, printre care cea care l-a îndepărtat pe Hugo Chavez de la putere timp de două zile în 2002, scrie News.ro. 

Principalele intervenţii americane în America Latină de la Războiul Rece încoace:

1954: Guatemala 

La 27 iunie 1954, colonelul Jacobo Arbenz Guzman, preşedintele Guatemalei, este alungat de la putere de mercenari antrenaţi şi finanţaţi de Washington, după o reformă agrară care ameninţa interesele puternicei companii americane United Fruit Corporation (viitoarea Chiquita Brands).

În 2003, Statele Unite au inclus în istoria lor oficială rolul CIA în această lovitură de stat, în numele luptei împotriva comunismului.

1961: Cuba

Între 15 şi 19 aprilie 1961, 1.400 de anticastrişti antrenaţi şi finanţaţi de CIA încearcă să debarce în Golful Porcilor, la 250 de kilometri de Havana, fără a reuşi să răstoarne regimul comunist al lui Fidel Castro.

Luptele s-au soldat cu o sută de morţi în fiecare tabără.

1965: Republica Dominicană 

În 1965, invocând „pericolul comunist”, Statele Unite trimit trupe de marină şi paraşutişti la Santo Domingo pentru a înăbuşi o revoltă în favoarea lui Juan Bosch, preşedinte de stânga răsturnat de generali în 1963.

Anii 1970: sprijin pentru dictaturile din Conul Sudic 

Washingtonul a sprijinit mai multe dictaturi militare, considerate un bastion împotriva mişcărilor armate de stânga.

Au ajutat activ dictatorul chilian Augusto Pinochet în timpul loviturii de stat din 11 septembrie 1973 împotriva preşedintelui de stânga Salvador Allende.

Secretarul de stat american Henry Kissinger a susţinut junta argentiniană în 1976, încurajând-o să pună rapid capăt „războiului murdar”, potrivit unor documente americane declasificate în 2003. Cel puţin 10.000 de opozanţi argentinieni au dispărut.

În anii 1970-1980, şase dictaturi (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia şi Brazilia) s-au aliat pentru a elimina oponenţii de stânga în cadrul „Planului Condor”, cu sprijinul tacit al Statelor Unite.

Anii 1980: războaie civile în America Centrală 

În 1979, rebeliunea sandinistă îl răstoarnă pe dictatorul Anastasio Somoza din Nicaragua. Preşedintele american Ronald Reagan, îngrijorat de alinierea autorităţilor de la Managua cu Cuba şi URSS, autorizează în secret CIA să acorde o ajutor de 20 de milioane de dolari Contras (contrarevoluţionarii nicaraguani), finanţat parţial din vânzarea ilegală de arme către Iran.

Războiul civil din Nicaragua, care s-a încheiat în aprilie 1990, a făcut 50.000 de morţi.

Reagan a trimis, de asemenea, consilieri militari în El Salvador pentru a înăbuşi rebeliunea Frontului Farabundo Marti de Eliberare Naţională (FMLN, extremă stânga) în cadrul unui război civil (1980-1992) care a făcut 72.000 de morţi.

1983: Grenada 

Pe 25 octombrie 1983, puşcaşii marini şi rangerii intervin pe insula Grenada după asasinarea prim-ministrului Maurice Bishop de către o juntă de extremă stânga şi în timp ce cubanezii extind aeroportul, probabil pentru a primi avioane militare.

La cererea Organizaţiei Statelor din Caraibe de Est (OECS), Ronald Reagan lansează operaţiunea „Urgent Fury” pentru a proteja o mie de cetăţeni americani.

Operaţiunea, „reuşită” potrivit lui Reagan şi larg criticată de Adunarea Generală a ONU, se încheie pe 3 noiembrie, cu peste o sută de morţi.

1989: Panama 

În 1989, după alegeri contestate, preşedintele George Bush decide să intervină militar în Panama, ceea ce duce la predarea generalului Manuel Noriega, fost colaborator al serviciilor secrete americane, urmărit de justiţia americană.

Aproximativ 27.000 de soldaţi americani participă la operaţiunea „Juste Cause”, care a făcut oficial 500 de morţi, dar câteva mii, potrivit ONG-urilor.

Manuel Noriega va fi închis mai mult de două decenii în Statele Unite pentru trafic de droguri, înainte de a ispăşi alte pedepse în Franţa şi apoi în Panama.

În Panama a fost fondată în 1946 Şcoala Americilor, un centru de instruire militară specializat în combaterea comunismului, controlat până în 1984 de Statele Unite, unde au fost instruiţi numeroşi dictatori.

Citește și: LIVE TEXT Nicolas Maduro, dus în arest la New York. Cele mai noi imagini cu liderul venezuelean capturat

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
venezuela protestatari
2
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
photo-collage.png (32)
4
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Dmitri Medvedev
5
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
Poliția din Elveția a anunțat decesul singurului român prezent în barul care a luat foc de Revelion
Digi Sport
Poliția din Elveția a anunțat decesul singurului român prezent în barul care a luat foc de Revelion
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui Trump
Donald Trump și Vladimir Putin.
Putin „ucide prea mulți oameni”, acuză Trump. Liderul de la Casa Albă anunță că nu este „deloc încântat” de acțiunile președintelui rus
Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas
Primul bilanț al victimelor din Venezuela, în operațiunea de capturare a lui Maduro. Câți morți anunță presa americană
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Reacția ministrului român de Externe la capturarea liderului Venezuelei. Ce spune Oana Țoiu despre decizia SUA de a-l judeca pe Maduro
Inauguration of President Maduro in Venezuela
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Un român a murit în incendiul care a devastat barul elvețian Le...
Nicolas Maduro
Imagini cu Nicolas Maduro, la New York. Apeluri internaționale pentru...
fgvaefgvef
„O iarnă autentică.” Urmează zile cu ninsori, viscol și polei, se...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza...
Ultimele știri
Cât costă sprijinul oferit Elvetiei de tara noastra după tragedia din Crans-Montana. Ministrul Apărării: Ridică România la un alt nivel
China pune presiune pe SUA: „Eliberați-l imediat pe Maduro”. Apel ferm către Trump să rezolve situaţia din Venezuela „prin dialog”
Rezultate LOTO - Duminică, 4 ianuarie 2026. Report la 6/49 de peste 2,57 milioane de euro. La Joker depășește 9,03 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are...
Fanatik.ro
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
Adevărul
Secretul longevității stă în mitocondrii. Cum poți elimina celulele bolnave și recâștiga sănătatea
Playtech
Cod portocaliu de ninsori și viscol, extins până marți. ANM anunță vreme severă, județele afectate
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Imagini rare cu Henry Cavill în costumul original Superman, dezvăluite abia acum. Regizorul filmului „Man of...
Adevarul
Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la...
Newsweek
Viața la pensie. Trucul matinal al pensionarilor contra balonării și constipației. Vezi ce zic experții
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Jennifer Lopez, adevărul din spatele succesului. Ce a atras odată cu celebritatea: „Faima m-a transformat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...