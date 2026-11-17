Declarația Organizației Panamericane a Sănătății are puține implicații practice și este în mare parte simbolică, dar marchează o schimbare bruscă în evoluția unei boli controlate în mare măsură prin decenii de progrese științifice. De asemenea, aceasta poate fi privită ca începutul unei ere în care bolile din trecut devin probleme mortale pentru lumea modernă.

Și Mexicul și-a pierdut statutul de țară în care rujeola a fost eliminată, în urma unei recrudescențe a virusului în această țară, care a inclus un focar masiv în statul Chihuahua. La rândul său, și Bolivia și-a pierdut acest statut.

Statele Unite și-au pierdut statutul de țară fără rujeolă, au declarat marți oficialii internaționali din domeniul sănătății, pe măsură ce virusul extrem de contagios, care odinioară era menționat doar în manualele de medicină, s-a răspândit - în mare parte în rândul persoanelor nevaccinate - la cea mai mare rată din ultimii peste 30 de ani. Acest nou statut anulează o realizare istorică în domeniul sănătății publice și recunoaște o nouă realitate: o boală la care americanii au încetat în mare parte să se gândească de mai bine de un sfert de secol se răspândește din nou continuu în comunitățile lor, comentează The Washington Post .

„Eliminarea rujeolei nu este un trofeu care se câștigă o singură dată și se pune pe raft”, a declarat dr. Jarbas Barbosa, directorul Organizației Panamericane a Sănătății (OPS), în cadrul unei conferințe de presă. „Este o realizare care trebuie protejată în fiecare zi prin eliminarea lacunelor de imunitate și prin asigurarea faptului că ajungem la fiecare comunitate.”

Reprezentanții OPS se așteaptă ca Statele Unite, Bolivia și Mexic să prezinte fiecare, „în următoarele săptămâni”, un plan privind modul în care fiecare țară va încerca să oprească transmiterea bolii timp de cel puțin un an și să recâștige statutul de țară în care rujeola a fost eliminată, a declarat dr. Daniel Salas, directorul executiv al OPS pentru imunizări.

Rujeola se răspândește pe întreg continentul american încă din 2024. Focarele din America de Nord au început în comunitățile menonite foarte unite și s-au răspândit de atunci în zone cu rate scăzute de vaccinare. Anul trecut, Canada și-a pierdut statutul de țară fără rujeolă pentru prima dată din 1998.

Oficialii internaționali din domeniul sănătății consideră rujeola eliminată atunci când virusul nu se răspândește la nivel local în rândul locuitorilor. Acest statut depinde de faptul dacă un singur lanț de transmitere a rujeolei s-a răspândit neîntrerupt timp de cel puțin 12 luni.

Anunțul de marți semnalează o erodare a pregătirii în domeniul sănătății publice.

Ratele de vaccinare au scăzut împotriva unui număr de boli, atât în SUA, cât și la nivel global. Și, fiind una dintre cele mai contagioase boli cunoscute de medicină, rujeola era considerată ca fiind probabil una dintre primele boli prevenibile prin vaccinare care ar reapărea atunci când vaccinările slăbesc.

Aceasta înseamnă că este probabil să urmeze și alte boli, au afirmat unii experți.

„Poate fi un semnal de alarmă pentru alte probleme”, a declarat dr. Susan Kansagra, director medical al Asociației Funcționarilor de Sănătate din Statele și Teritoriile SUA.

Vaccinurile împotriva rujeolei au oprit în condiții de siguranță răspândirea virusului în SUA timp de 30 de ani.

Experții afirmă că este necesară o rată de vaccinare a comunității de 95% pentru a preveni apariția focarelor. Însă, pe măsură ce tot mai puțini părinți își vaccinează copiii, iar liderii federali seamănă îndoieli și confuzie cu privire la importanța vaccinării, virusul a prins rădăcini în comunitățile din întreaga țară. Toate statele, cu excepția a trei, au raportat un caz confirmat de rujeolă în acest an.