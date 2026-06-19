Forțele Aeriene ale Statelor Unite au anunțat vineri că au primit noul avion prezidențial Air Force One, aeronava Boeing 747 donată de Qatar și modificată extensiv pentru a îndeplini cerințele misiunilor prezidențiale. Totodată, armata americană a publicat primele imagini oficiale ale aeronavei, care a stârnit controverse legate de securitate și de implicațiile etice ale acceptării unui astfel de cadou.

Potrivit Forțelor Aeriene americane, aeronava VC-25B Bridge a ajuns oficial la Grupul de Transport Aerian Prezidențial și va începe zborurile de certificare necesare înainte de a fi utilizată pentru transportul președintelui Statelor Unite.

„Proaspăt vopsit în noile culori roșu, alb și albastru și dotat cu cele mai recente modificări aduse de guvern, avionul a intrat în serviciu pentru a asigura continuitatea sigură și protejată a transportului comandantului suprem”, au transmis Forțele Aeriene ale SUA.

Sonald trump. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Livrarea aeronavei are rolul de a reduce presiunea asupra actualei flote VC-25A, utilizată de decenii pentru transportul președintelui american și aflată într-un proces tot mai complex de întreținere.

Secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, a declarat că accelerarea programului nu a afectat standardele de securitate. „Siguranța și securitatea comandantului suprem reprezintă cea mai mare prioritate a noastră. Încă de la început, am evaluat cu atenție fiecare cerință pentru a accelera livrarea, menținând în același timp standardele ridicate așteptate pentru misiunea prezidențială. Acest efort demonstrează că Forțele Aeriene ale Statelor Unite pot acționa rapid fără a sacrifica calitatea, securitatea sau fiabilitatea”, a afirmat acesta.

Imagini difuzate pe rețelele sociale îl arată pe președintele american coborând din avion la baza aeriană Joint Base Andrews, pe fundalul melodiei „God Bless the USA”.

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Forțele Aeriene au explicat că următoarea etapă constă în efectuarea zborurilor de certificare, considerate „examenul final” al modificărilor aduse aeronavei. Aceste teste au rolul de a verifica toate capacitățile operaționale ale avionului și de a finaliza protocoalele necesare pentru transportul în siguranță al președintelui Statelor Unite și pentru exercitarea atribuțiilor sale constituționale.

După finalizarea cu succes a acestor teste, aeronava va fi integrată oficial în flota executivă de transport aerian și va putea fi utilizată alături de actualele avioane VC-25A și C-32 pentru misiuni prezidențiale.

„Orice aeronavă care primește indicativul «Air Force One» trebuie să îndeplinească cerințe stricte de securitate pentru a garanta că președintele rămâne în siguranță, protejat și complet conectat. Aeronava VC-25B Bridge a fost modificată printr-o abordare inginerească riguroasă, care a prioritizat aceste capacități fundamentale mai presus de orice altceva”, se arată în comunicatul Forțelor Aeriene.

Potrivit armatei americane, avionul este echipat cu cele mai avansate tehnologii necesare îndeplinirii misiunii prezidențiale, iar accentul a fost pus pe securitate, siguranță și comunicații protejate.

Pentru introducerea rapidă în serviciu a aeronavei, Forțele Aeriene au derulat un program accelerat de pregătire a piloților și personalului tehnic. Pregătirea a început în octombrie anul trecut prin închirierea unui avion cargo Boeing 747-8F al companiei Atlas Air pentru instruirea echipajelor. Ulterior, autoritățile americane au achiziționat un Boeing 747-8i de la Lufthansa, care va fi utilizat permanent pentru pregătirea personalului.

În plus, în ianuarie 2026 a fost livrată o replică tridimensională completă a interiorului aeronavei, pentru familiarizarea echipajelor și a personalului Casei Albe cu noua platformă.

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul Ken Wilsbach, a salutat finalizarea programului. „Suntem mândri să livrăm președintelui aeronava VC-25B Bridge. Mulți au crezut că acest lucru nu poate fi realizat, însă Forțele Aeriene ale Statelor Unite au reușit să furnizeze, într-un termen accelerat, un post de comandă aerian sigur și fiabil”, a declarat acesta.

Casa Albă și-a luat rămas-bun de la vechiul Air Force One

Oficiali de la Casa Albă şi-au luat adio, joi, de la unul dintre cele două aeronave prezidenţiale Air Force One, aflate în serviciu de peste 30 de ani. „Bine jucat, servitor bun şi credincios. Ultima călătorie", a salutat pe X directorul de comunicare al preşedintelui american, Steven Cheung, care a postat o fotografie a celebrului aparat albastru, la întoarcerea de la G7 în Franţa.

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Şefa protocolului Statelor Unite, Monica Crowley, a postat şi ea o poză cu avionul, pe pista bazei aeriene Andrews, în apropiere de Washington. „Am fost onorată să mă aflu la bordul Air Force One noaptea trecută, la ultimul său zbor”, a declarat ea pe X.

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„Timp de aproape 40 de ani, el a transportat fiecare preşedinte, de la George Bush încoace. Nu era cel mai modern avion, dar era confortabil. Iar fiecare zbor cu preşedintele Trump a fost incredibil de special”, a adăugat ea. Avionul este unul dintre cele două Boeinguri de tip 747 puternic modificate, care au intrat în serviciu în 1990.

Editor : M.I.