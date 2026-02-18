SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de sisteme Patriot în România și Polonia, spune Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că SUA au promis să acorde licențe pentru producția de sisteme de apărare aeriană pentru Patriot, dar în cele din urmă au refuzat. Ucraina a propus producția comună în Europa, în special cu România și Polonia, scrie UNN.

„Toți diplomații ucraineni trebuie să fie cât mai activi în asigurarea rezultatelor în furnizarea de rachete de apărare aeriană, la fel ca și ministrul apărării. Tocmai am avut o întâlnire cu ministrul Fedorov. Am identificat prioritățile, iar aprovizionarea trebuie să funcționeze. În următoarele săptămâni vor avea loc și numeroase întâlniri cu partenerii – diverse negocieri, diverse reuniuni. Vom discuta și despre necesitatea ca Europa să aibă propria producție de rachete de apărare aeriană. Toate tipurile de rachete care sunt cu adevărat necesare”, a declarat Zelenski.

El a menționat că există deja anumite măsuri - dezvoltarea facilităților de producție, extinderea -, dar ritmul acestor lucrări este încă insuficient.

„Volumele de producție posibile merită, de asemenea, să fie crescute. Ucraina a discutat despre acest lucru cu America cu ani în urmă, în special despre necesitatea de a crea suficiente facilități de producție de rachete în Europa, inclusiv pentru Patriot. Au existat promisiuni de licențe, dar America nu a acceptat în cele din urmă. Deși am oferit producție atât în Ucraina, cât și împreună cu partenerii NATO din regiune – cu România, cu Polonia etc. Astfel de decizii, astfel de facilități de producție ne-ar putea întări cu siguranță pe toți, pe toată Europa. Sunt încrezător: Europa va putea în continuare să se aprovizioneze cu volumele necesare și cu puterea defensivă necesară. Dar ar fi mult mai bine pentru toată lumea dacă un astfel de rezultat ar fi obținut mai repede”, a adăugat președintele ucrainean.

Rachetele și dronele rusești utilizate astăzi conțin mii de componente pe care Rusia nu le produce ea însăși. În special, în cele de tip Shahed au fost găsite componente provenite nu numai din China, ci și din Europa, SUA și Japonia.

