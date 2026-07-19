Statele Unite au declarat că au încheiat a opta noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului, după ce anunțaseră anterior că doi militari americani au fost uciși în Iordania, iar un altul era dat dispărut în urma unui atac iranian. SUA și Iranul și-au intensificat atacurile de când acordul provizoriu de încetare a focului, semnat în urmă cu o lună, a eșuat săptămâna trecută, crescând posibilitatea revenirii la un război total, transmite Reuters.

Comandamentul Central al SUA a declarat într-un comunicat că atacurile aeriene au început sâmbătă la ora 18:00 ET (22:00 GMT), la indicația președintelui Donald Trump.

„Atacurile sunt menite să slăbească și mai mult capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim comercial în Strâmtoarea Ormuz și să pedepsească rapid forțele Gărzii Revoluționare Islamice care au lansat atacuri împotriva membrilor armatei americane în Iordania noaptea trecută”, se arată în comunicat.

Comandamentul Central a declarat ulterior că a finalizat valul de atacuri, lovind instalațiile militare iraniene de supraveghere a coastelor și de apărare aeriană.

Agenția de știri iraniană Mehr a afirmat că SUA au efectuat un atac în apropierea localității Sirik, din sudul Iranului, adăugând că nu au fost raportate victime sau pagube la infrastructură. Agenția de știri Tasnim a precizat că armata americană a vizat, de asemenea, o locație din apropierea localității Shadegan, situată lângă granița cu Irakul.

Armata iraniană a efectuat apoi un atac cu drone care a vizat bunuri și echipamente militare americane din tabăra Al-Adiri și de la baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, a relatat televiziunea de stat iraniană duminică dimineața, citând o declarație a armatei. Ambele baze au fost vizate în cadrul atacurilor Iranului împotriva bunurilor și aliaților SUA din Golf, începute săptămâna trecută.

Comandamentul Central a declarat că cele două decese au avut loc vineri și că un al treilea militar american era dat dispărut în misiune. Anunțul a ridicat la 16 numărul militarilor americani uciși de la începutul războiului, în timp ce peste 420 au fost răniți.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a postat pe X: „Sacrificiul lor nu face decât să ne întărească hotărârea.”

Iranul pare să fi vizat sâmbătă Arabia Saudită, precum și alți aliați ai SUA din Golf și Iordania, după atacurile americane asupra podurilor, centralelor electrice și altor infrastructuri iraniene.

Într-o declarație scrisă difuzată pe conturile oficiale de social media ale liderului suprem al Iranului și de mass-media de stat iraniană, liderul suprem ayatollahul Mojtaba Khamenei a afirmat că acțiunile SUA au demonstrat că semnătura lui Trump era „absolut lipsită de valoare și de credibilitate”.

Declarația a avertizat asupra unor „costuri și mai mari și a unei umilințe și mai mari” pentru Statele Unite. Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Locul în care se află Khamenei rămâne un mister.

Conflictul, care a început când SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, în speranța de a dezactiva programele sale nucleare și de rachete și de a slăbi influența aliaților săi regionali, a dus la perturbări majore ale aprovizionării cu energie, la temeri privind inflația globală și la o luptă pentru controlul Strâmtorii Ormuz.

S-au semnalat atacuri iraniene în Kuweit, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită

Sâmbătă, Kuweitul a fost ținta unor atacuri susținute, forțele armate declarând că au interceptat rachete balistice și drone iraniene și că unii pompieri și angajați din sectorul petrolier au fost răniți în timp ce interveneau pentru a face față atacurilor.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a declarat că a lovit un centru de sprijin militar american din tabăra Arifjan din Kuweit și a distrus o instalație radar de la baza aeriană Ali Al Salem.

Kuwait Petroleum Corporation a declarat ulterior că una dintre instalațiile sale petroliere a fost lovită în urma „atacurilor repetate ale Iranului”, provocând pagube semnificative și câteva răniți, potrivit agenției de știri de stat.

IRGC a vizat, de asemenea, o locație din Bahrain unde erau adunate avioane de luptă americane la baza aeriană Sheikh Isa, precum și un centru de date al serviciilor de informații, au relatat mass-media iraniene.

Garda Revoluționară a distrus, de asemenea, cel puțin două avioane de vânătoare americane și alte trei aeronave în timpul unui atac cu rachete și drone desfășurat sâmbătă dimineața asupra bazei americane din Al Azraq, Iordania, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste informații.

Sistemul de avertizare timpurie al Arabiei Saudite a emis alerte sâmbătă dimineața, îndemnând locuitorii din Al-Kharj și Yanbu să se adăpostească. Al-Kharj, la est de Riad, găzduiește o bază militară în care sunt staționate trupe americane, în timp ce Yanbu, situat la Marea Roșie, dispune de un terminal cheie de export de petrol.

Două persoane informate cu privire la această chestiune au declarat că un atac cu rachete iranian, primul asupra Arabiei Saudite în mai bine de trei luni, a declanșat alertele. Biroul de presă al guvernului nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) nu a menționat niciun atac asupra Arabiei Saudite.

Departamentul de Stat al SUA a emis sâmbătă o alertă de călătorie la nivel mondial pentru cetățenii americani aflați în străinătate, invocând tensiunile crescute din Orientul Mijlociu „cu potențial de escaladare imprevizibilă”. Avertismentul preciza că anulările de zboruri și închiderile periodice ale spațiului aerian ar putea perturba călătoriile.

Lupta pentru controlul strâmtorii

Anterior, Comandamentul Central al SUA a declarat că a lovit obiective iraniene de supraveghere, infrastructură logistică militară, depozite subterane de arme și capacități maritime.

Atacurile aeriene americane de sâmbătă dimineață au ucis trei persoane și au rănit alte opt în provincia Hormozgan din sud, care se învecinează cu Strâmtoarea Ormuz, în timp ce două poduri și un tunel rutier au fost avariate, a raportat televiziunea de stat iraniană.

Ministerul Sănătății din Iran a declarat sâmbătă că 50 de persoane au fost ucise și peste 500 rănite în urma atacurilor americane asupra țării din ultimele trei săptămâni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a acuzat Statele Unite că urmăresc să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz, prin care trece, de obicei, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Ambele părți au vizat traficul maritim, SUA afirmând că impun un blocaj naval, iar Iranul susținând că vizează navele care încalcă regulile sale privind navigarea în strâmtoare.

Uniunea Europeană și statele din Golf au solicitat Iranului să înceteze imediat și necondiționat toate atacurile și interferențele cu navigația maritimă și să mențină strâmtoarea deschisă fără condiții sau taxe, potrivit unei declarații comune difuzate sâmbătă de televiziunea de stat saudită.

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Editor : B.E.