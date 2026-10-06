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SUA au retras 12 bombardiere B-1 din Marea Britanie, de teama unui atac iranian inspirat de Ucraina. Ce ar fi planuit Teheranul

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Bombardierele Rockwell B-1B la baza RAF Fairford, Gloucestershire, Marea Britanie, în cadrul operațiunii „Epic Fury”, Războiul din Iran din 2026.
Bombardierele Rockwell B-1B la baza RAF Fairford, Gloucestershire, Marea Britanie, în cadrul operațiunii „Epic Fury”, Războiul din Iran din 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Alerte de ameninţare

Statele Unite au retras în mod neaşteptat 12 bombardiere B-1 de la baza Fairford din sudul Angliei, după ce au primit informaţii de la comandanţii militari despre un posibil atac cu drone ordonat de Iran, care făcea parte dintr-un plan complex pe mai multe fronturi destinat atacării aeronavelor şi uciderii unei părţi din personalul american.

Ziarul The New York Times, citat de EFE, preluat de Agerpres, citează oficiali americani şi britanici care au vorbit sub protecţia anonimatului şi care au declarat că planul Teheranului se inspira oarecum dintr-un atac curajos pe care Ucraina l-a lansat împotriva Rusiei anul trecut, când a infiltrat drone până în inima teritoriului rus şi le-a lansat de pe camioane articulate.

Atacul respectiv a distrus sau a avariat cel puţin 12 aeronave, inclusiv multe dintre bombardierele strategice cu capacitate nucleară ale Moscovei, care se aflau pe pistele de aterizare din Siberia şi din nordul extrem al Rusiei.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat luni că Pentagonul a mutat rapid bombardierele „din pură precauţie, pentru a încerca să ne protejăm oamenii” şi a acuzat Iranul că plănuieşte atacuri împotriva SUA, evitând însă să ofere detalii despre cea mai recentă ameninţare.

Retragerea bruscă a bombardierelor a avut loc la o săptămână după ce poliţia britanică a reţinut cinci bărbaţi care călătoreau duminică, 27 septembrie, în furgonete albe aproape de baza britanică utilizată de bombardierele americane în războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului. Bărbaţii au fost eliberaţi pe cauţiune a doua zi, după ce nu au fost găsiţi explozibili în furgonete. Anchetarea lor de către poliţie continuă, iar joi a fost reţinut un cetăţean cu dublă cetăţenie, britanică şi iraniană, suspectat de pregătirea unor acte teroriste.

Alerte de ameninţare

Necesitatea de a muta bombardierele a fost considerată atât de urgentă încât unele avioane şi echipajele lor au plecat în timp ce încă se desfăşurau aeronave de realimentare în zbor pentru a le sprijini călătoria către SUA, potrivit oficialilor americani. Luni, încă nu erau clare multe detalii despre posibila ameninţare care a determinat retragerea lor rapidă, unele din bombardiere abia sosind în săptămâna precedentă ca parte a unei rotaţii obişnuite a forţelor.

Un funcţionar american a declarat că noile informaţii fac parte din aceleaşi alerte de ameninţare apărute în urmă cu trei săptămâni, deşi în weekend a crescut sentimentul de urgenţă, ceea ce i-a alarmat pe comandanţii militari.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat săptămâna trecută că guvernul său credea că Iranul a fost implicat în planificarea evenimentelor care au dus la arestări.

Oficiali americani şi britanici, precum şi din Germania şi Israel, cred că operaţiunea este legată de Corpul Gardienilor Revoluţiei sau de un cartier general militar independent din Teheran, potrivit ziarului newyorkez.

Editor : C.S.

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