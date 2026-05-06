SUA au retras portavionul USS Gerald Ford din Orientul Mijlociu, după o desfășurare record pe mare

Portavionul american USS Gerald Ford a părăsit Mediterana miercuri, potrivit site-ului de monitorizări maritime MarineTraffic, ceea ce reduce capacităţile militare americane în Orientul Mijlociu pe fundalul unui armistiţiu fragil cu Iranul, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Imagini (de amatori) postate pe reţele sociale arată nava americană, cel mai mare portavion din lume, traversând Strâmtoarea Gibraltar spre vest cu mai multe zeci de avioane de luptă staţionând pe puntea sa.

USS Gerald Ford se află pe mare de peste zece luni, cea mai lungă desfăşurare a unui portavion american de la sfârşitul Războiului Rece, potrivit Institutului naval american.

Acest nou portavion american urmează să revină la baza sa din Norfolk (statul Virginia), pe coasta de est a SUA, potrivit informaţiilor publicate de Wall Street Journal şi Washington Post.

Aproximativ 20 de nave militare americane, inclusiv portavioanele USS Abraham Lincoln şi USS George Bush, rămân desfăşurate în regiune, a declarat vineri un oficial american pentru AFP.

Înainte de a fi trimis în Orientul Mijlociu şi de a participa la luptele împotriva Iranului, nava USS Gerald Ford a contribuit la operaţiunile americane din Caraibe, unde Washingtonul a desfăşurat o campanie intensă de lovituri aeriene împotriva unor ambarcaţiuni prezentate ca fiind implicate în traficul de droguri, a interceptat petroliere aflate sub sancţiuni şi, mai ales, a participat la operaţiunea de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie.

Portavionul a fost redirecţionat de către preşedintele Donald Trump spre Orientul Mijlociu la jumătatea lunii februarie. La sfârşitul lunii martie, nava făcuse o escală în Croaţia pentru operaţiuni de mentenanţă după declanşarea unui incendiu în spălătoria principală, rănind doi marinari.

Vasul s-a confruntat cu probleme grave şi la istalaţiile sanitare, presa americană relatând despre canalizări înfundate şi cozi lungi la uşile toaletelor.

