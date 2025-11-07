Live TV

SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea acestuia cu Donald Trump, de luni

Data publicării:
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa.
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, la o zi după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a făcut același lucru înaintea întâlnirii sale cu Donald Trump de săptămâna viitoare, relatează The Guardian

Potrivit unui anunț publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA, Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse lui al-Sharaa și ministrului de Interne al Siriei, Anas Khattab, care erau considerați teroriști globali.

Vizita lui al-Sharaa la Casa Albă, luni, va fi prima vizită istorică a unui șef de stat sirian și va fi a doua întâlnire a acestuia cu Trump.

Înaintea primei lor întâlniri din luna mai – prima între un președinte american și unul sirian în ultimii 25 de ani – Trump a anunțat o schimbare majoră a politicii SUA, declarând că va ridica sancțiunile impuse Siriei.

„Cred că face o treabă foarte bună”, a declarat joi Trump despre liderul sirian. „Este o zonă dificilă, iar el este un tip dur, dar m-am înțeles foarte bine cu el. Și s-au înregistrat multe progrese cu Siria.”

„Am ridicat sancțiunile împotriva Siriei pentru a le da o șansă să lupte”, a adăugat el.

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
4
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
bani lei
5
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor...
sorin grindeanu
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru...
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip...
sigla pnl
Furie în PNL după atacurile la Bolojan din congresul PSD: „Asta e...
Ultimele știri
Putin, confruntat în Piața Roșie de o fetiță de 11 ani: „Unchiul meu a fost rănit, dar îl trimit înapoi pe front”
Zelenski îl invită pe Nicușor Dan în Ucraina: „Suntem gata să exportăm în România tehnologiile dezvoltate pe timp de război”
Ludovic Orban îl acuză pe Sorin Grindeanu că „dă tonul la declaraţii războinice” împotriva partidelor din coaliţie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Trump ia în calcul cererea lui Orban de a scuti Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc: „E foarte dificil pentru ei”
mina de pământuri rare Bayan Obo din China
China suspendă mai multe restricții privind exportul de pământuri rare, după înțelegerea dintre Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump Viktor Orban
Donald Trump, la întâlnirea cu Viktor Orban de la Casa Albă: „Dacă va fi un summit pentru pace, aș vrea să fie la Budapesta”
Viktor Orban cu figura dezamagita
Marea dilemă a lui Viktor Orban - grațiile lui Donald Trump sau petrolul ieftin de la Vladimir Putin
President Donald Trump Announces Weight-Loss Drug Pricing Deal
Incident în Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit în timpul unei conferințe de presă a lui Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Fanatik.ro
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai...
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
Imagini virale cu Trump surprins dormind în timpul conferinţei în care un invitat a leşinat lângă el...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...