SUA au ridicat sancțiunile împotriva președintelui sirian Ahmed al-Sharaa înainte de întâlnirea acestuia cu Donald Trump, de luni

Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse președintelui sirian Ahmed al-Sharaa, la o zi după ce Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a făcut același lucru înaintea întâlnirii sale cu Donald Trump de săptămâna viitoare, relatează The Guardian.

Potrivit unui anunț publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA, Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse lui al-Sharaa și ministrului de Interne al Siriei, Anas Khattab, care erau considerați teroriști globali.

Vizita lui al-Sharaa la Casa Albă, luni, va fi prima vizită istorică a unui șef de stat sirian și va fi a doua întâlnire a acestuia cu Trump.

Înaintea primei lor întâlniri din luna mai – prima între un președinte american și unul sirian în ultimii 25 de ani – Trump a anunțat o schimbare majoră a politicii SUA, declarând că va ridica sancțiunile impuse Siriei.

„Cred că face o treabă foarte bună”, a declarat joi Trump despre liderul sirian. „Este o zonă dificilă, iar el este un tip dur, dar m-am înțeles foarte bine cu el. Și s-au înregistrat multe progrese cu Siria.”

„Am ridicat sancțiunile împotriva Siriei pentru a le da o șansă să lupte”, a adăugat el.

Editor : Marina Constantinoiu