Statele Unite au anunţat marţi că au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor, a şaptea operaţiune de acest fel de când preşedintele american Donald Trump a impus în decembrie o blocadă navelor sub sancţiuni având legături cu Venezuela, a anunțat CBS News. Forțele americane „au reținut nava Sagitta fără incidente”, a declarat Comandamentul Sud al SUA, care supraveghează operațiunile militare americane în America Latină, într-o postare pe rețelele de socializare.

Nava Sagitta „a acţionat în sfidarea blocadei impuse navelor aflate sub sancţiuni de către preşedintele Trump”, a explicat pe X Comandamentul militar american pentru sudul continentului american (US Southern Command), precizând că operaţiunea s-a desfăşurat „fără incidente”.

„Singurul petrol care va părăsi Venezuela este petrolul autorizat”, a adăugat armata într-un mesaj care includea un videoclip arătând nava pe mare.



Printre cele şapte petroliere interceptate de Statele Unite se numără o navă cu legături în Rusia, confiscată în Atlanticul de Nord după o urmărire de săptămâni, ca parte a blocadei americane vizând exporturile de petrol venezuelean.

Sagitta

Bogăţia petrolieră a Venezuelei - ţara deţine cele mai mari rezerve dovedite de ţiţei din lume - se află în centrul intervenţiei Statelor Unite în această ţară, unde preşedintele Nicolás Maduro a fost capturat militari americani.



La mai puţin de două săptămâni de la capturarea sa, Statele Unite au efectuat prima vânzare de ţiţei venezuelean, o tranzacţie de 500 de milioane de dolari.

Editor : M.C