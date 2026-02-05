Live TV

SUA au testat cu succes o rachetă low-cost cu rază lungă de acțiune, destinată Ucrainei. La ce distanță poate lovi ERAM

Racheta ERAM a trecut cu bine de primele teste. Sursă foto: eglin.af.mil
Rachetă de croazieră lansată din avion Rază de acțiune de 400 km

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au testat cu succes o rachetă de croazieră destinată Ucrainei, deschizând calea pentru producția în serie a unei arme cu cost redus, concepută pentru lovituri la distanță mare, scrie Kyiv Post.

Forțele Aeriene ale SUA au testat cu succes racheta de croazieră Extended Range Attack Munition (ERAM) cu cost redus, dezvoltată pentru Ucraina.

Testul a avut loc la baza aeriană Eglin din Florida și a îndeplinit toate obiectivele-cheie, inclusiv confirmarea funcționalității complete a focosului rachetei.

Un aspect notabil al programului este ritmul său rapid: au trecut mai puțin de 16 luni între semnarea primului contract și testul rachetei. Viteza a fost o prioritate în dezvoltarea unei rachete concepute pentru a fi accesibilă, producătoare în serie și cu costuri reduse.

Grupul de lucru pentru armament al Forțelor Aeriene ale SUA a raportat că producția rachetelor ERAM pentru Ucraina a început în primăvara anului 2025, primul lot de 840 de unități fiind programat pentru livrare în octombrie 2026.

Rachetă de croazieră lansată din avion

Agenția pentru Cooperare în Domeniul Securității Apărării a informat, de asemenea, Congresul SUA că rachetele pot fi lansate atât de avioanele de vânătoare F-16 fabricate în SUA, cât și de avioanele MiG-29 din era sovietică (ambele tipuri de aeronave fiind în dotarea armatei ucrainene).

Rachetele ERAM sunt produse de două companii: CoAspire, cu sediul în Virginia, și Zone 5 Technologies, cu sediul în California.

Versiunea CoAspire, cunoscută sub numele de Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile (RAACM), cântărește aproximativ 250 de kilograme și transportă o ogivă combinată penetrantă și explozivă.

Este proiectată cu un dispozitiv de aprindere multimod și poate fi montată pe aeronave, atingând viteze subsonice de până la 200 de metri pe secundă.

Specificațiile tehnice pentru varianta construită de compania Zone 5, denumită Rusty Dagger, nu au fost dezvăluite, deși se așteaptă ca capacitățile sale să fie similare.

Pentagonul se așteaptă ca producția să ajungă la aproximativ 1.000 de rachete ERAM în doi ani - aproximativ 42 de unități pe lună.

Rază de acțiune de 400 km

Conform Militarniy, oficialii militari americani au declarat că Washingtonul accelerează mai multe programe care vizează producerea de rachete de croazieră ieftine, fie prin extinderea gamei de sisteme existente, fie prin dezvoltarea de modele complet noi, utilizând materiale și tehnologii alternative.

În cadrul programului Enterprise Test Vehicle (ETV), SUA își propune să producă în final milioane de astfel de muniții.

În 2024, cinci companii din domeniul apărării - Anduril Industries, IS4S, Leidos/Dynetics și Zone 5 - au început să proiecteze și să testeze prototipuri de rachete de croazieră cu cost redus, cu sprijinul Agenției pentru Inovare în Domeniul Apărării și al Centrului de Gestionare a Ciclului de Viață al Forțelor Aeriene.

La sfârșitul lunii august 2025, administrația Trump a aprobat o potențială vânzare de arme în valoare de 825 de milioane de dolari către Ucraina, în așteptarea aprobării Congresului.

Pachetul include 3.350 de rachete ERAM și echipamente conexe, finanțate prin programul Jump Start de către Danemarca, Norvegia și Țările de Jos, cu sprijin suplimentar din partea US Foreign Military Financing.

ERAM - o „mini rachetă de croazieră” lansată din aer, cu o rază de acțiune de până la 400 de kilometri - are scopul de a oferi Ucrainei o capacitate de atac la distanță mare, cu costuri reduse și volum mare, permițând forțelor ucrainene să lovească obiective militare și infrastructură aflate adânc în spatele liniilor inamice.

Pachetul include, de asemenea, software de planificare a misiunilor, piese de schimb, echipamente de sprijin și asistență tehnică.

Editor : B.P.

