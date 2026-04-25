SUA blochează criptomonede în valoare de 344 de milioane de dolari din portofolii cu legături cu Iranul

Guvernul american blochează criptomonede în valoare de 344 de milioane de dolari deţinute „în diverse portofolii cu legături cu Iranul”, a spus secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Anunțul vine în contextul în care Statele Unite încearcă să crească presiunile împotriva Teheranului.

„Supraveghem banii pe care Teheranul încearcă cu disperare să-i mute în afara ţării şi vizăm toate liniile financiare cu legături cu regimul”, a anunţat Bessent, potrivit News.ro.

Statele Unite vor „să degradeze în mod sistematic capacitatea Teheranului de a genera, muta şi repatria fonduri”, a subliniat el.

Washingtonul încearcă să crească presiunile asupra Iranului, pentru a determina Teheranul să ridice blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a decis să închidă această cale de navigaţie strategică, tranzitată înainte de Războiul din Iran de 20% dintre hidrocarburile mondiale, ca represalii după ce Statele Unite şi Israelul au lansat la 28 februarie lovituri asupra Iranului.

Washingtonul şi Teheranul au încheiat un armistiţiu la 8 aprilie, pentru a da o şansă unor negocieri, dar care nu au avut succes.

Preşedintele american Donald Trump a decis să prelungească în mod unilateral armistiţiul pe termen nedefinit.

Scott Bessent face acest anunţ în contextul în care emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, urmează să meargp sâmbătă la Islamabad, în Pakistan, pentru a se întâlni cu o delegaţie iraniană în vederea unei noi runde de negocieri.

