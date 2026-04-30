SUA caută parteneri pentru o coaliție în Strâmtoarea Ormuz. Ce este „MFC”, noul plan propus pentru reluarea traficului navelor

Administrația președintelui american Donald Trump caută participarea altor țări pentru a forma o coaliție internațională menită să restabilească libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei telegrame a Departamentului de Stat consultate de Reuters.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a aprobat crearea „Maritime Freedom Construct” (MFC), se arată în telegramă, descrisă ca o inițiativă comună a Departamentului de Stat și a Pentagonului.

„MFC constituie un prim pas critic în stabilirea unei arhitecturi de securitate maritimă post-conflict pentru Orientul Mijlociu. Acest cadru este esențial pentru asigurarea securității energetice pe termen lung, protejarea infrastructurii maritime critice și menținerea drepturilor și libertăților de navigație în rutele maritime vitale”, se mai arată în telegramă.

Componenta inițiativei condusă de Departamentul de Stat ar urma să funcționeze ca un centru diplomatic între țările partenere și industria transportului maritim, în timp ce componenta Pentagonului, operând din cartierul general CENTCOM din Florida, ar coordona în timp real traficul maritim și ar comunica direct cu navele care tranzitează strâmtoarea, potrivit telegramei.

Informația a fost relatată pentru prima dată de Wall Street Journal, miercuri.

Ambasadele SUA ar trebui să transmită demersul pe cale orală statelor partenere până la 1 mai, însă nu Rusiei, Chinei, Belarusului, Cubei și „altor adversari ai SUA”, se mai precizează în telegramă.

Blocaj în discuțiile de pace

Participarea ar putea lua forma diplomației, schimbului de informații, aplicării sancțiunilor, prezenței navale sau altor tipuri de sprijin.

„Salutăm toate nivelurile de implicare și nu ne așteptăm ca țara dumneavoastră să redirecționeze active și resurse navale din cadrul structurilor și organizațiilor maritime regionale existente”, se mai arată în telegramă. „MFC este distinctă de campania de Presiune Maximă a președintelui și de negocierile în curs”.

Traficul prin strâmtoare, care transporta anterior o cincime din petrolul și gazele lumii, s-a redus drastic după ce SUA și Israel au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Teheranul a blocat calea navigabilă.

Propunerea SUA vine pe fondul unui blocaj în eforturile de soluționare a conflictului, care a determinat, de asemenea, Statele Unite să încerce să reducă exporturile de petrol ale Iranului printr-o blocadă navală a porturilor iraniene.

