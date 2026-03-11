SUA cer Israelului să oprească atacurile asupra infrastructurii petroliere a Iranului. Ce motive invocă administrația Trump

Administrația Trump a cerut Israelului să evite noi lovituri asupra infrastructurii petroliere a Iranului, avertizând că astfel de atacuri ar putea declanșa represalii iraniene și ar putea afecta stabilitatea energetică din regiunea Golfului.

Solicitarea făcută luni de Washington marchează prima încercare a administrației Trump de a tempera acțiunile Israelului de la lansarea operațiunii comune împotriva Iranului, în urmă cu zece zile, scrie Axios.

Loviturile israeliene au acoperit Teheranul, un oraș cu aproximativ 10 milioane de locuitori, cu fum toxic și ploi acide, ceea ce a determinat avertismente urgente privind sănătatea populației.

Mesajele SUA au fost transmise la nivel politic înalt și șefului Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat un oficial israelian. Un al doilea oficial israelian a spus că „SUA ne-au cerut să îi notificăm în avans cu privire la orice viitoare lovituri asupra instalațiilor petroliere din Iran”.

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, administrația Trump a invocat trei motive pentru această solicitare:

astfel de atacuri afectează populația iraniană, o mare parte dintre iranieni opunându-se regimului;

Trump intenționează să coopereze cu sectorul petrolier iranian după război, într-un mod similar abordării adoptate față de Venezuela;

loviturile ar putea declanșa atacuri masive de represalii ale Iranului asupra infrastructurii energetice din statele Golfului.

Iranul a atacat anterior instalații energetice din Golful Persic cu drone, însă fără a provoca pagube semnificative sau ireversibile. Temerea Washingtonului este că un nou val de lovituri asupra infrastructurii petroliere iraniene ar putea schimba această situație și ar putea împinge prețul petrolului și mai sus.

O sursă a spus că Trump consideră loviturile asupra instalațiilor energetice și petroliere ale Iranului drept o „opțiune de tip apocaliptic”, care ar trebui folosită doar dacă Iranul atacă deliberat instalațiile petroliere din statele Golfului. Trump a sugerat public această poziție luni, avertizând că Iranul va fi lovit „de 20 de ori mai dur” dacă afectează aprovizionarea globală cu petrol.

Pe rețeaua Truth Social, Trump a scris că SUA vor „distruge ținte ușor de eliminat care vor face practic imposibil ca Iranul să mai poată fi reconstruit ca națiune”. Potrivit sursei, Trump făcea aluzie la posibile atacuri asupra instalațiilor petroliere iraniene.

Senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai vocali susținători ai războiului din Partidul Republican, a criticat de asemenea loviturile israeliene asupra depozitelor de combustibil.

„Vă rog să fiți precauți în alegerea țintelor. Scopul nostru este să eliberăm poporul iranian într-un mod care să nu le distrugă șansele de a începe o viață nouă și mai bună atunci când acest regim va cădea. Economia petrolieră a Iranului va fi esențială pentru acest obiectiv”, a scris Graham pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Marți dimineață, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a distanțat administrația de atacurile israeliene asupra depozitelor de combustibil, declarând jurnaliștilor că SUA nu au lovit astfel de ținte. Casa Albă, ambasada Israelului la Washington și armata israeliană au refuzat să comenteze.

Citește și „Noaptea s-a transformat în zi”: iranienii descriu atacurile asupra depozitelor de petrol din Teheran. „Miros de ars și fum peste tot”

Editor : M.I.