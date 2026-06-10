SUA cer țărilor europene să impună restricţii de călătorie mai stricte, pentru a combate răspândirea virusului Ebola

Statele Unite au făcut apel la comunitatea internaţională să-şi sporească eforturile pentru combaterea riscului de răspândire a febrei hemoragice Ebola, marţi, cu puţin timp înainte de debutul Campionatului Mondial de Fotbal, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Statele Unite au luat măsuri. Acum, şi restul lumii trebuie să-şi intensifice eforturile”, a declarat un responsabil din cadrul Departamentului de Stat american.

„Celelalte ţări trebuie să-şi aducă contribuţia pentru a împiedica răspândirea în continuare a acestei epidemii”, a adăugat pentru AFP responsabilul, sub protecţia anonimatului.

Acest lucru presupune, în special, un sprijin financiar sporit şi instituirea „unor restricţii de bun simţ privind călătoriile provenind din zonele afectate”, în special din Republica Democratică Congo (RDC) şi Uganda.

Site-ul american de ştiri Axios a relatat că administraţia Trump exercită presiuni în special asupra ţărilor europene, cărora li se solicită să adopte restricţii de călătorie mai stricte, notează AFP.

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat marţi despre eforturile de combatere a epidemiei cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Thomas Pigott.

„Prioritatea absolută rămâne protejarea sănătăţii populaţiei americane şi prevenirea sosirii acestei epidemii de Ebola pe teritoriul nostru”, a susţinut el.

Statele Unite au adoptat o politică strictă de restricţii de călătorie şi de control al persoanelor care au vizitat recent ţări afectate de epidemia de Ebola, în contextul în care Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, care începe joi, se va desfăşura în trei ţări (Statele Unite, Mexic, Canada).

Echipele RDC şi Chile s-au înfruntat marţi în Franţa, la Orleans, după ce un oraş spaniol a refuzat să găzduiască acest ultim meci de pregătire pentru Cupa Mondială, din cauza îngrijorărilor legate de virus.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), din care Statele Unite s-au retras, a declanşat o alertă sanitară internaţională ca răspuns la epidemia de Ebola care face ravagii de la jumătatea lunii mai în RDC şi în unele ţări învecinate, precum Uganda, fiind confirmate peste 500 de cazuri de infectare, dintre care câteva zeci de decese.

Cel puţin un bărbat a murit în timpul unor manifestaţii violente împotriva unui centru de carantină destinat americanilor cu risc de contaminare cu Ebola din centrul Kenyei, a confirmat o organizaţie nonguvernamentală kenyană pentru apărarea drepturilor omului.

Editor : C.L.B.