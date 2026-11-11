SUA cere un loc pentru Europa la negocierile de pace privind Ucraina. „Avem nevoie de mult mai multe discuții” (Politico)

Trimisii lui Donald Trump în Rusia, Jared Kushner și Steve Witkoff, vor exercita presiuni asupra Rusiei pentru ca aceasta să permită Europei să se alăture următoarei runde de negocieri privind securitatea continentului, scrie Politico, citând oficiali americani care au dorit să rămână anonimi pentru a discuta chestiuni sensibile.

Dezbaterea de lungă durată și, uneori, aprinsă dintre guvernele europene cu privire la cine ar trebui să le reprezinte la negocierile de pace privind Ucraina a căpătat brusc un caracter urgent.

Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și trimisul special, Steve Witkoff, vor pleda pentru ca Europa să aibă un rol direct în viitoarele discuții, în timp ce vor media prima discuție trilaterală cu Rusia și Ucraina din februarie, care va avea loc marți la Abu Dhabi, au declarat oficiali americani pentru Politico.

Guvernele europene și instituțiile UE probabil nu vor avea mult timp la dispoziție pentru a decide pe cine doresc să trimită la masa negocierilor în numele lor. Kushner și Witkoff doresc să accelereze ritmul discuțiilor și ca întâlnirea din această săptămână să fie ultima fără participarea deplină a Europei, au afirmat aceiași oficiali.

„Avem nevoie de Europa la masa negocierilor”, a spus unul dintre oficiali.

„Așadar, propunerea noastră este să îi aducem pe europeni în discuție după această întâlnire trilaterală.”

Oficialii au salutat faptul că liderii Finlandei și Norvegiei l-au contactat direct pe Vladimir Putin din Rusia pe 27 octombrie și au afirmat că sunt necesare mai multe inițiative de dialog.

„Avem nevoie de mult mai multe discuții la nivel european cu Rusia, astfel încât aceștia să poată auzi ceea ce auzim noi, iar mesajul pe care ni-l transmit să-l poată transmite direct Rusiei.”

Cine reprezintă Europa

Întrebarea referitoare la cine vorbește în numele Europei - și dacă aliații europeni ai Ucrainei ar trebui să discute în vreun fel cu Putin - a generat profunde divergențe. Liderii UE vor discuta acest subiect în cadrul unui summit informal care va avea loc la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni.

De când Donald Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, oficialii și diplomații UE și-au exprimat îngrijorarea că ar putea fi lăsați pe margine, în timp ce SUA poartă discuții directe cu Rusia pentru a negocia încetarea războiului.

Înalți oficiali europeni sunt așteptați la Abu Dhabi pentru întâlnirile din această săptămână, dar, deși se preconizează că Witkoff și Kushner se vor consulta cu aceștia, ei nu vor fi implicați în negocierile principale din cauza obiecțiilor Rusiei.

Printre cei prezenți se numără consilieri de securitate din Marea Britanie, Germania și Franța, precum și oficiali din Italia, NATO, Comisia Europeană și Consiliul European.

Oficialii americani au declarat că prima zi a discuțiilor se va concentra pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și pe o eventuală reorganizare a arhitecturii de securitate a Europei.

A doua zi se vor aborda problemele teritoriale - unde ar trebui trasate granițele - și alte chestiuni.

„Evident, ceva nu funcționează”

Guvernele europene se tem că Trump s-ar putea pregăti să accepte cererile de lungă durată ale lui Putin de a reduce influența NATO în regiune.

Însă oficialii americani au insistat că NATO va rămâne în continuare un element central al apărării colective a Europei, refuzând în același timp să renunțe la necesitatea unei regândiri fundamentale a relațiilor continentului cu Rusia.

„Evident, ceva nu funcționează”, a spus același oficial. Europenii au „o povară grea” în ceea ce privește redesenarea arhitecturii de securitate, deoarece Rusia a propus diverse schimbări în trecut, iar acordurile anterioare au eșuat, a spus oficialul.

„Trebuie să construim ceva nou, care să funcționeze astăzi.”

Oficialii au afirmat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a implicat intens în discuțiile cu administrația americană și în schimbul de idei privind reformele.

În ceea ce privește cea mai dificilă chestiune pentru Ucraina - soarta teritoriilor ocupate de Rusia - ambele părți au dat dovadă de „flexibilitate” în cadrul discuțiilor private, au spus oficialii.

Scopul discuțiilor din această săptămână este de a menține elanul din ultimele săptămâni, mai degrabă decât de a ajunge la un acord final de încetare a focului, au adăugat aceștia.

Însă cele două direcții principale ale discuțiilor - teritoriul și viitoarele acorduri de securitate pentru Ucraina și Europa - trebuie să se desfășoare în paralel și să fie rezolvate împreună, a afirmat partea americană.

Editor : B.P.