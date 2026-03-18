SUA: China nu ar mai plănui invadarea Taiwanului în 2027. Ce arată evaluarea Washingtonului privind intențiile Beijingului

Donald Trump și Xi Jinping, în timpul unei întâlniri oficiale. Foto: Getty Images
SUA: „Nici nu au un calendar clar" Presiuni sporite asupra Japoniei

China nu intenționează, în prezent, să invadeze Taiwanul în 2027 și „nu are un calendar clar” pentru o eventuală unificare, potrivit evaluării anuale a comunității de informații a Statelor Unite. Concluzia, care marchează o nuanțare importantă față de avertismentele anterioare privind pregătirile militare ale Beijingului, vine în contextul în care China își intensifică exercițiile în jurul insulei și continuă să dezvolte capacități pentru un posibil conflict, menținând astfel unul dintre cele mai sensibile focare de tensiune la nivel global, potrivit Reuters.

În același timp, președintele american Donald Trump a minimalizat riscul unei acțiuni militare chineze în timpul mandatului său.

Pentagonul declara, la sfârșitul anului trecut, că armata americană consideră că Beijingul se pregătește să câștige un eventual conflict pentru Taiwan până în 2027, anul în care se împlinesc 100 de ani de la înființarea Armatei Populare de Eliberare, și că își perfecționează opțiunile pentru a prelua insula „prin forță brută”, dacă va fi necesar.

China, în pofida amenințării că va folosi forța pentru a impune unificarea, dacă va fi necesar, și pentru a contracara ceea ce consideră a fi o încercare a SUA de a folosi Taiwanul pentru a submina ascensiunea Chinei, preferă să realizeze unificarea fără utilizarea forței, dacă este posibil”, se arată în raportul serviciilor de informații americane.

„SUA apreciază că liderii chinezi nu intenționează, în prezent, să declanșeze o invazie a Taiwanului în 2027 și nici nu au un calendar clar pentru realizarea unificării”.

Raportul reiterează evaluările anterioare potrivit cărora Armata Populară de Eliberare înregistrează progrese „constante, dar inegale” în dezvoltarea capacităților pe care le-ar putea folosi pentru a captura insula guvernată democratic.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Nici reprezentanța de facto a Taiwanului în capitala SUA nu a oferit un răspuns până în prezent.

Donald Trump, care a subliniat în repetate rânduri „relația foarte bună” cu liderul chinez Xi Jinping, a minimalizat amenințarea exercițiilor militare chineze din jurul Taiwanului și a afirmat că Xi i-ar fi spus că nu va ataca insula în timpul mandatului său — afirmație care nu a fost confirmată de Beijing.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. Taiwanul respinge aceste revendicări și afirmă că doar locuitorii săi își pot decide viitorul.

În pofida îngrijorărilor din SUA și din alte state privind disponibilitatea lui Trump de a susține Taiwanul, administrația americană a anunțat în decembrie un acord record de vânzare de armament către insulă, în valoare de 11 miliarde de dolari, ceea ce a provocat nemulțumirea Beijingului, care consideră că astfel de tranzacții trebuie să înceteze.

Totuși, unii oficiali japonezi se tem că Trump ar putea reduce sprijinul pentru Taiwan în schimbul unui acord comercial cu China, o mișcare care, în opinia lor, ar putea încuraja Beijingul și ar putea declanșa tensiuni într-o regiune din ce în ce mai militarizată.

Tokyo a fost, de asemenea, îngrijorat de reacția reținută a SUA după declarațiile de anul trecut ale premierului japonez Sanae Takaichi, care a sugerat că un eventual atac chinez asupra Taiwanului ar putea determina un răspuns militar al Japoniei. Potrivit relatărilor, Trump i-ar fi cerut în privat să nu escaladeze disputa diplomatică cu Beijingul.

În raportul publicat miercuri, agențiile de informații americane au descris declarațiile lui Takaichi privind Taiwanul drept o „schimbare semnificativă” pentru un lider japonez, o caracterizare care ar putea irita Tokyo, chiar înaintea unei vizite sensibile a acesteia la Casa Albă. Takaichi a susținut că poziția sa este în linie cu politica tradițională a Japoniei.

China utilizează presiuni coercitive multidimensionale, care probabil se vor intensifica până în 2026, atât pentru a pedepsi Japonia, cât și pentru a descuraja alte state să facă declarații similare privind o posibilă implicare într-o criză legată de Taiwan”, se mai arată în raport.

