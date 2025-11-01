SUA concentrează forțe navale masive în apele din jurul Americii Latine. Peste 4.000 de militari și un portavion, trimiși în Caraibe

Tensiunile între Washington și Caracas ar putea escalada, pe fondul amplei desfășurări de forțe și echipamente militare ale SUA, ceea ce ridică posibilitatea primelor atacuri americane asupra Venezuelei, scrie Washington Post. Când portavionul USS Gerald R. Ford va ajunge în Caraibe săptămâna viitoare, va aduce cu el încă trei nave de război și peste 4.000 de militari suplimentari, ceea ce ar putea sugera că administrația Trump se pregătește să își extindă operațiunile în regiune.

Pe lângă desfășurarea navală, Pentagonul a efectuat zboruri demonstrative cu bombardiere de-a lungul coastei Venezuelei, ca o demonstrație de forță, și a mutat echipamente în bazele americane din zonă, inclusiv într-una din Puerto Rico, care găzduiește acum avioane de luptă F-35, potrivit unei analize a imaginilor satelitare realizate de Washington Post.

Președintele Donald Trump a indicat că plănuiește intensificarea operațiunilor împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, dar, întrebat, vineri, dacă are în vedere atacuri militare directe în interiorul Venezuelei, a răspuns: „nu”.

Potrivit Pentagonului, armata americană a efectuat deja peste o duzină de lovituri asupra unor presupuse ambarcațiuni folosite pentru traficul de droguri, în urma cărora cel puțin 61 de persoane au fost ucise din septembrie încoace.

Încă de la început, desfășurarea Pentagonului în Caraibe a depășit cu mult ceea ce ar fi fost necesar pentru o simplă operațiune antidrog, sugerând că misiunea a fost „menită să evolueze”, a declarat Ryan Berg, directorul Programului pentru Americi din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Berg a adăugat că adăugarea unui grup de luptă cu portavion ar putea indica faptul că extinderea operațiunilor este iminentă. „Competiția pentru aceste nave este uriașă”, a spus el, „deoarece doar trei sunt desfășurate simultan în lume.”

Odată ce Ford va ajunge în Caraibe săptămâna viitoare, „va începe să ticăie ceasul, iar Trump va avea aproximativ o lună pentru a lua o decizie majoră privind o eventuală lovitură, înainte ca nava să trebuiască mutată în altă parte.”

La Washington, parlamentarii democrați se declară tot mai frustrați de lipsa de transparență în jurul acestor operațiuni.

Democrații din Congres au acuzat administrația Trump că nu a oferit justificări legale pentru lovituri.

Într-o declarație făcută vineri, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului a condamnat atacurile, afirmând că acestea încalcă dreptul internațional și echivalează cu „execuții extrajudiciare”, întrucât administrația Trump nu a furnizat informații care să arate că „persoanele aflate pe ambarcațiunile vizate reprezentau o amenințare iminentă la adresa vieții altora.”

