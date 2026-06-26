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Video SUA vor să deschidă poligoane inspirate din războiul din Ucraina, care simulează frontul. Cum se vor antrena militarii

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Militari americani.
Militari americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook / Department of Defence
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Armata americană vrea să învețe din lecțiile războiului Rusia-Ucraina. Pentagonul va amenaja două poligoane unde va fi reconstituit câmpul de luptă din Ucraina, cu toate provocările din teren.

Războiul din Ucraina a schimbat radical lista de priorități a armatelor occidentale. Dronele au devenit una dintre cele mai importante arme de pe câmpul de luptă, iar războiul electronic și cel cibernetic joacă un rol tot mai mare, astfel că armatele își schimbă inclusiv scenariile de antrenament.

Secretarul Armatei SUA, citat de CBS, a anunțat că în următoarele patru până la șase săptămâni vor fi amenajate două poligoane care vor reproduce condițiile de pe frontul din Ucraina. Militarii americani se vor antrena în scenarii cu atacuri cu drone, bruiaj electronic și întreruperea comunicațiilor, pe baza lecțiilor învățate de ucraineni în război.

Noile poligoane vor permite și companiilor militare să își testeze echipamentele.

O altă lecție importantă este ritmul uriaș al producției de drone. Potrivit unui oficial al Armatei SUA, Rusia produce lunar până la 5.000 de drone Shahed și aproximativ 600.000 de drone de dimensiuni mai mici.

În comparație, Ucraina produce aproximativ 30.000 de drone interceptoare pe lună. În aceste condiții, armata americană caută soluții pentru interceptare mai rapide și mai ieftine, adaptate războiului modern.

Editor : C.S.

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