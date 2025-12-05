Live TV

Video SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 (Reuters)

Data actualizării: Data publicării:
Forțele poloneze, alături de militari NATO, desfășoară exercițiile militare „Iron Defender” pe un poligon din Wierzbiny, lângă Orzysz, Polonia. Foto: Profimedia Images
Din articol
Europa, în dificultate  „Aliaţii au recunoscut necesitatea de a investi mai mult în apărare” Relația Washington - NATO este când caldă, când rece 

Statele Unite vor ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni, relatează Reuters

Mesajul, relatat de cinci surse familiarizate cu discuţia, inclusiv un oficial american, a fost transmis în cadrul unei reuniuni care a avut loc săptămâna aceasta la Washington între personalul Pentagonului care se ocupă de politicile în privinţa NATO şi mai multe delegaţii europene.

Transferul acestei sarcini de la SUA către membrii europeni ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord ar schimba dramatic modul în care Statele Unite, membru fondator al alianţei postbelice, colaborează cu cei mai importanţi parteneri militari ai săi, notează Reuters.

În cadrul întâlnirii cu diplomaţii europeni, oficialii Pentagonului au transmis că Washingtonul nu este încă satisfăcut de progresele înregistrate de Europa în ceea ce priveşte consolidarea capacităţilor sale de apărare de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Oficialii americani le-au spus omologilor lor că, dacă Europa nu va respecta termenul limită din 2027, SUA ar putea înceta să participe la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO, au declarat sursele Reuters, care au solicitat păstrarea anonimatului.

Unii oficiali de la Capitol Hill au aflat şi sunt îngrijoraţi de mesajul Pentagonului către europeni, a declarat un oficial american.

Europa, în dificultate 

Capacităţile de apărare convenţionale includ active non-nucleare, de la trupe la arme, iar oficialii nu au explicat cum ar măsura SUA progresul Europei în ceea ce priveşte asumarea majorităţii sarcinilor.

De asemenea, nu era clar dacă termenul-limită, 2027, ar reprezenta poziţia administraţiei Trump sau doar opiniile unor oficiali ai Pentagonului. La Washington există dezacorduri semnificative cu privire la rolul militar pe care SUA ar trebui să îl joace în Europa.

Mai mulţi oficiali europeni au declarat că termenul-limită 2027 nu este realist, indiferent de modul în care Washingtonul măsoară progresul, deoarece Europa are nevoie de mai mult decât bani şi voinţă politică pentru a înlocui anumite capacităţi ale SUA pe termen scurt.

Printre alte provocări, aliaţii NATO se confruntă cu întârzieri în producţia echipamentelor militare pe care încearcă să le achiziţioneze. În timp ce oficialii americani au încurajat Europa să cumpere mai multe echipamente fabricate în SUA, unele dintre cele mai apreciate arme şi sisteme de apărare fabricate în SUA ar necesita ani de zile pentru a fi livrate dacă ar fi comandate astăzi.

SUA contribuie, de asemenea, cu unele capacităţi care pur şi simplu nu pot fi achiziţionate, cum ar fi informaţii unice, supraveghere şi recunoaştere, care s-au dovedit a fi esenţiale pentru efortul de război al Ucrainei.

„Aliaţii au recunoscut necesitatea de a investi mai mult în apărare”

Solicitat să comenteze, un oficial NATO care a vorbit în numele alianţei, a spus că aliaţii europeni au început să-şi asume mai multă responsabilitate pentru securitatea continentului, dar nu a comentat despre termenul-limită, 2027. „Aliaţii au recunoscut necesitatea de a investi mai mult în apărare şi de a transfera povara apărării convenţionale” de la SUA către Europa, a spus oficialul.

Pentagonul şi Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii, notează sursa citată. 

Ţările europene au acceptat în mare măsură cererea preşedintelui american Donald Trump de a-şi asuma mai multă responsabilitate pentru propria securitate şi s-au angajat să crească semnificativ cheltuielile pentru apărare.

Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a pregăti continentul să se apere singur până în 2030 şi afirmă că trebuie să acopere lacunele în domeniul apărării aeriene, al dronelor, al capacităţilor de război cibernetic, al muniţiilor şi din alte domenii. Oficialii şi analiştii au spus că inclusiv acest termen este extrem de ambiţios.

Relația Washington - NATO este când caldă, când rece 

Administraţia Trump a susţinut în mod constant că aliaţii europeni trebuie să contribuie mai mult în cadrul NATO, dar nu este întotdeauna clar care este poziţia preşedintelui faţă de NATO, scrie Reuters.

În campania electorală din 2024, Trump a criticat frecvent aliaţii europeni şi a declarat că îl va încuraja pe preşedintele rus Vladimir Putin să invadeze ţările NATO care nu cheltuiesc o parte echitabilă pentru apărare.

Însă, la summitul anual al NATO din iunie, Trump i-a lăudat entuziasmat pe liderii europeni pentru că au acceptat planul SUA de a creşte ţinta anuală a cheltuielilor pentru apărare a statelor membre la 5% din produsul intern brut.

În lunile care au urmat, Trump a oscilat între o linie mai dură faţă de Rusia – principalul adversar al blocului – şi, mai recent, o disponibilitate de a negocia cu Moscova pe tema conflictului din Ucraina. Oficialii europeni s-au plâns că au fost în mare parte excluşi din aceste negocieri.

La o reuniune a miniştrilor de externe din NATO, desfăşurată în această săptămână, secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat că este „evident” că aliaţii NATO vor trebui să-şi asume responsabilitatea pentru apărarea Europei. „Administraţiile succesive ale SUA au spus acest lucru, într-o formă sau alta, aproape toată viaţa mea, dar administraţia noastră vorbeşte serios”, a avertizat Landau pe X.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
2
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Arrow 3 Germania
3
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
5
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JD Vance
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Donald Trump
Europa îl avertizează pe Zelenski să nu facă concesii Rusiei fără garanții ferme de securitate din partea SUA (Wall Street Journal)
Screenshot 2025-12-05 at 09.59.44
Pentagonul a anunțat că a ucis patru bărbați într-un alt atac asupra unei ambarcațiuni în Pacific
Bombe GBU-54
SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO”
Alexus Grynkewich
Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane”
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Prim-ministrul Ilie Bolojan va susține, de la 15:00, o conferință de...
Vladimir Putin - Narendra Modi
Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ultimele sondaje înaintea alegerilor din București. Cursă strânsă...
Ultimele știri
Primăria Capitalei va începe lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova care a explodat
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe autostrada A1. Traficul este blocat pe sensul spre București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, acuzată de „ipocrizie” după ce tatăl ei a ajuns de urgență la spital: „L-a tratat ca pe un sac...
Cancan
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Fanatik.ro
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Harta Ciclonului Cassio: Cod roșu în Italia. Ce zone din România vor fi afectate de furtuni. Prognoza meteo...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"STOP!" 7 cluburi din SuperLiga României au semnat petiția și i-au transmis-o lui Nicușor Dan
Pro FM
Ce avere are Andrea Bocelli. Suma uriașă câștigată de tenorul italian în 30 de ani de carieră
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, pozată într-un moment de tandrețe cu milionarul Peter Morton. E mai în...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Kim Kardashian era pe cale să sară pe geamul hotelului, după jaful din Paris, de teamă că atacatorii s-ar fi...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith, revoltați după procesul de 3 milioane $ intentat de un fost asociat: „Se...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă