SUA dezmint că pregătesc retragerea a zeci de mii de militari din Europa: „Aceste informații sunt false”

Statele Unite nu intenționează să retragă între 25.000 și 40.000 de militari din Europa, a declarat ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, care a dezmințit informațiile apărute în presă. Washingtonul își reevaluează însă prezența militară pe continent, proces care ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului, potrivit AFP și Agerpres.

„Aceste informații sunt false”, a declarat Whitaker în cadrul unei conferințe pe tema apărării, organizate miercuri la Bruxelles de canalul Euronews.

Postul de televiziune american NBC, citând responsabili americani sub acoperirea anonimatului, relatase la jumătatea lunii septembrie că Washingtonul ar avea intenția să retragă până la 40.000 de trupe din Europa.

„Asta încă nu a fost prezentat, planul nici măcar nu a fost încă finalizat” de către Secretariatul Apărării, a afirmat ambasadorul american.

SUA au lansat la sfârșitul lunii iulie procesul care ar trebui să ducă până la sfârșitul anului la o revizuire a prezenței lor militare în Europa.

„Va fi un adevărat examen, conceput pentru a garanta că NATO progresează rapid și în mod ireversibil către o Europă care își asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională”, afirmase atunci numărul doi al Pentagonului, Elbridge Colby.

Dar mai multe țări europene sunt îngrijorate de o reducere drastică, manifestând temerea că aceasta ar putea avea consecințe asupra capacității NATO de descurajare în fața amenințării ruse.

„Am repetat constant că vom rămâne angajați în Europa”, a răspuns Whitaker.

Această reevaluare cuprinde, de asemenea, utilizarea bazelor de către forțele americane, a indicat acesta. SUA au criticat sever țările europene care au refuzat forțelor americane utilizarea bazelor NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

„Ceea ce spunem noi este: care este valoarea dispozitivului nostru de baze? Este chiar ceea ce credeam că este?”, a întrebat el.

Și deci, „facem o analiză foarte matematică, foarte mecanică a modului în care suntem implantați la scară mondială, pentru că trebuie să facem față unor provocări globale”, a mai explicat ambasadorul american.

Statele Unite au început deja să-și ajusteze prezența în Europa, cu reduceri de trupe anunțate în Germania.

Washingtonul și-a exprimat, de asemenea, la începutul lunii iunie dorința de a-și reduce contribuția la „modelul de forțe” al Alianței, care permite NATO să știe pe ce mijloace militare se poate baza din partea celor 32 de țări membre în caz de necesitate, notează AFP.

Editor : Ș.A.