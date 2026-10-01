Live TV

SUA dezvăluie detalii despre o posibilă o invazie a Chinei în Taiwan. Oficial american: „Situaţia devine complicată”

Data publicării:
harta china si taiwan
China consideră Taiwan drept una din provinciile sale, pe care încă nu a reuşit să o reunifice cu restul teritoriului său de la sfârşitul războiului civil chinez în 1949. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Trump crede că Beijingul nu va invada insula cât timp se află la putere

Oficialii americani consideră că o invazie a Chinei în Taiwan înainte de 2028 este tot mai puţin probabilă, în pofida ordinelor preşedintelui chinez Xi Jinping ca armata să fie pregătită până în 2027 să preia prin forţă, dacă va fi necesar, insula guvernată democratic, au declarat surse americane pentru Reuters.

Printre principalele motive se numără întârzierile în ceea ce priveşte pregătirea militară cauzate de campania anticorupţie a Partidului Comunist Chinez, precum şi de dorinţa Beijingului de a vedea rezultatele alegerilor din Taiwan din 2028, scrie Agerpres.

Unii oficiali chinezi speră că acestea ar putea aduce la putere un guvern mai dispus să accepte trecerea insulei sub control chinez, potrivit a doi oficiali americani în funcţie, unui fost oficial american şi unei persoane familiarizate cu situaţia.

Beijingul ar putea lua tot mai mult în considerare utilizarea forţei în 2028 şi ulterior dacă, în urma alegerilor din Taiwan, Partidul Democratic Progresist (DPP) va obţine un al patrulea mandat consecutiv şi dacă actualul preşedinte Lai Ching-te va fi reales, au adăugat sursele.

„Dacă se întâmplă asta, cred că situaţia în 2028 devine destul de complicată”, a declarat unul dintre oficialii americani care, la fel ca celelalte surse, a vorbit sub rezerva anonimatului.

Lai Ching-te, care a preluat funcţia în urmă cu doi ani, şi partidul său de guvernământ DPP, susţin identitatea separată a Taiwanului faţă de China, o poziţie care provoacă frecvent nemulţumirea Beijingului, acesta din urmă considerând insula o parte inalienabilă a teritoriului chinez. Taiwanul respinge categoric pretenţiile Chinei şi afirmă că doar populaţia îşi poate decide viitorul.

Această evaluare a situaţiei, despre care nu s-a mai relatat anterior, reprezintă o actualizare semnificativă a perspectivei vehiculate ani de zile de oficiali americani, conform căreia Xi doreşte ca armata sa să fie pregătită să preia eventual prin forţă Taiwanul în 2027, an care marchează centenarul fondării Armatei Populare de Eliberare.

China nu a exclus niciodată utilizarea forţei pentru a aduce Taiwanul sub controlul său, dar nu a confirmat public existenţa vreunui ordin de pregătire pentru o invazie militară pentru 2027.

Pentagonul a refuzat să comenteze în legătură cu acest subiect.

Ambasada Chinei în SUA şi biroul de reprezentare al Taiwanului la Washington nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul.

Într-un discurs susţinut săptămâna aceasta, Xi Jinping a abordat problema Taiwanului şi a vorbit despre promovarea dezvoltării paşnice a relaţiilor dintre cele două părţi în vederea realizării reunificării”.

Obiectivul pentru 2027, despre care analiştii afirmă că vizează mai degrabă gradul de pregătire militară al Chinei decât un calendar precis pentru o invazie, a generat de-a lungul anilor un sentiment de urgenţă în rândul mai multor administraţii americane cu privire la necesitatea de a contracara influenţa Chinei în regiunea Asia-Pacific.

Trump crede că Beijingul nu va invada insula cât timp se află la putere

Comunitatea de informaţii a SUA a semnalat anterior prudenţa Chinei. Într-o evaluare anuală a ameninţărilor publicată în martie, aceasta preciza că Beijingul nu avea, cel puţin la acel moment, un plan de a invada Taiwanul anul viitor şi că preferă în continuare să preia controlul asupra insulei fără a recurge la forţă, dacă acest lucru va fi posibil.

Preşedintele american Donald Trump a minimizat probabilitatea unei invazii chineze în Taiwan în timpul mandatului său, mergând până acolo încât a afirmat anul trecut că Xi Jinping i-a spus că Beijingul nu va invada insula atât timp cât el se află la putere.

Trump a făcut doar comentarii limitate cu privire la Taiwan după ce l-a primit pe omologul său chinez la Washington săptămâna trecută, precizând doar că problema Taiwanului a fost abordată în discuţiile dintre cei doi şi că Xi i-a înţeles poziţia.

Oficialii citaţi au afirmat că preşedintele chinez nu a renunţat la obiectivul ca Armata Populară de Eliberare să dispună de capacităţile necesare pentru a prelua controlul asupra Taiwanului prin forţă până anul viitor.

Totuşi, potrivit aceloraşi surse, armata nu a realizat anul trecut atât de multe pe plan militar pe cât îşi propusese din cauza impactului campaniei anticorupţie din China.

De la preluarea puterii în 2012, Xi a declanşat o amplă campanie de combatere a corupţiei şi de impunere a disciplinei.

Milioane de persoane din vastul aparat birocratic chinez au fost vizate de anchete, iar numeroşi oficiali de rang înalt din cadrul partidului, guvernului şi armatei au fost implicaţi în scandaluri şi înlăturaţi din funcţii.

În ultimii ani, Armata Populară de Eliberare a devenit o ţintă a acestei campanii. În urma unei serii de anchete şi excluderi, Comisia Militară Centrală, organism care număra anterior şapte membri, a rămas cu doar doi oficiali în activitate, inclusiv Xi însuşi, care deţine funcţia de preşedinte.

Potrivit unui oficial american, exerciţiile militare ale Chinei de anul trecut au fost mai restrânse şi mai puţin ameninţătoare comparativ cu anii precedenţi. Deşi acestea au cunoscut o uşoară intensificare în acest an, oficialul a sugerat că reprezentanţii militari chinezi au fost nemulţumiţi de nivelul de pregătire.

Oficialul a precizat că se consideră că Beijingul a tras învăţăminte din conflictele din Iran şi Ucraina, şi anume necesitatea de a acţiona rapid în eventualitatea unei invazii şi de a evita blocarea într-un conflict prelungit

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
Traian Băsescu saluta cu mana
4
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Digi Sport
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
Cum este percepută România de investitorii americani. Corupția și schimbările bruște în legislație, principalele probleme
pompa de carburant
SUA presează Franța și Germania să scoată motorină din rezerve și amenință cu blocarea exporturilor americane
Donald Trump
Trump împarte NATO în „aliați buni și răi”. Modul în care unele țări europene sunt lăsate pe dinafară poate „transforma” Alianța
Elon Musk.
Elon Musk va avea un rol crucial în ce privește viitorul războiului, dezvăluie șeful Pentagonului
gavin newsom
„Cu plăcere, America”: Gavin Newsom îl ironizează pe Trump și decretează că AI rămâne „inteligență artificială” în California
Recomandările redacţiei
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar...
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
De ce s-a blocat TollRo după lansare. CNAIR: „Sistemele antispam ale...
nicusor dan gala repatriot
Nicușor Dan: „România a progresat în 20 de ani”. Mesaj pentru românii...
incendiu la un liceu din franta
Protestele elevilor din Franța iau amploare: un liceu din Nantes a...
Ultimele știri
Un pod important din Kiev a fost lovit de două drone rusești. Circulația metroului și a transportului public, suspendată
Călin Georgescu a contestat în instanţă sechestrul pus pe vila din Mogoşoaia
UE îndeamnă din nou Polonia şi România să respecte normele privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Letizia și Brigitte Macron, lecție de eleganță la Palatul Regal din Madrid. Două stiluri, o singură...
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct
Adevărul
Cine este pilotul erou care a salvat 174 de oameni după ce a fost înjunghiat de copilot: gestul care a...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Simona Halep rupe tăcerea despre viața personală, de când are o relație cu Dorin Mateiu: „Este momentul să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Remus Pricopie: Nu este exclus ca și alți parlamentari să voteze pentru suspendarea președintelui
Newsweek
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce te simți mai obosit toamna, chiar dacă dormi suficient. 5 explicații ale specialiștilor în somn
Digi Animal World
Elio, un câine poliţist din Italia, a descoperit 1 milion de euro, bani ascunşi în două valize. VIDEO
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...