SUA dezvoltă un portal online care va permite europenilor să vadă conținutul interzis de guvernele lor (Reuters)

Fricțiuni cu autoritățile de reglementare europene

Departamentul de Stat al SUA dezvoltă un portal online care va permite persoanelor din Europa şi din alte părţi să vadă conţinutul interzis de guvernele lor, inclusiv presupuse discursuri de ură şi propagandă teroristă. Washingtonul consideră măsura o modalitate de a contracara cenzura, au declarat trei surse familiarizate cu planul citate de Reuters.

Site-ul va fi găzduit pe „freedom.gov”, au spus sursele.

O sursă a precizat că oficialii au discutat includerea unei funcţii de reţea privată virtuală (VPN) pentru a face ca traficul utilizatorilor să pară că provine din SUA şi a adăugat că activitatea utilizatorilor pe site nu va fi urmărită.

Condus de subsecretarul pentru diplomaţie publică Sarah Rogers, proiectul urma să fie prezentat la Conferinţa de Securitate de la München de săptămâna trecută, dar a fost amânat, au declarat sursele, potrivit News.ro. 

Reuters nu a putut determina motivul pentru care lansarea nu a avut loc, dar unii oficiali ai Departamentului de Stat, inclusiv avocaţi, şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la plan, au declarat două dintre surse, fără a detalia îngrijorările.

Proiectul ar putea tensiona şi mai mult relaţiile dintre administraţia Trump şi aliaţii tradiţionali ai SUA din Europa, deja încordate de disputele comerciale, războiul Rusiei în Ucraina şi presiunile preşedintelui Donald Trump de a-şi afirma controlul asupra Groenlandei.

Portalul ar putea, de asemenea, să pună Washingtonul în situaţia neobişnuită de a părea că încurajează cetăţenii să încalce legile locale.

Într-o declaraţie pentru Reuters, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că guvernul SUA nu are un program specific pentru Europa de „eludare a cenzurii”, dar a adăugat: „Libertatea digitală este o prioritate pentru Departamentul de Stat şi aceasta include proliferarea tehnologiilor de protejare a confidenţialităţii şi de eludare a cenzurii, cum ar fi VPN-urile”.

Purtătorul de cuvânt a negat că ar fi fost amânată vreun anunţ şi a spus că este inexact că avocaţii Departamentului de Stat şi-au exprimat îngrijorarea.

Administraţia Trump a făcut din libertatea de exprimare, în special din ceea ce consideră a fi suprimarea vocilor conservatoare online, un punct central al politicii sale externe, inclusiv în Europa şi Brazilia.

Abordarea Europei faţă de libertatea de exprimare diferă de cea a SUA, unde Constituţia protejează practic orice formă de exprimare.

Limitele Uniunii Europene au crescut din eforturile de combatere a oricărei reapariţii a propagandei extremiste care a alimentat nazismul, inclusiv denigrarea evreilor, a străinilor şi a minorităţilor.

Oficialii americani au denunţat politicile UE pe care le consideră represive faţă de politicienii de dreapta, criticând România, Germania şi Franţa, şi au afirmat că reguli precum Legea serviciilor digitale a UE şi Legea privind siguranţa online a Marii Britanii limitează libertatea de exprimare.

Delegaţia UE la Washington, care acţionează ca o ambasadă pentru blocul de 27 de ţări, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la planul SUA.

Între regulile care afectează cel mai mult site-urile sociale şi platformele mari precum Facebook şi X, UE restricţionează disponibilitatea - şi, în unele cazuri, impune eliminarea rapidă - a conţinutului clasificat ca discurs ilegal al urii, propagandă teroristă sau dezinformare dăunătoare, în conformitate cu un set de reguli, legi şi decizii adoptate începând cu 2008.

Sarah Rogers, subsecretar de stat pentru diplomaţie publică în cadrul Departamentului de Stat, s-a dovedit a fi o susţinătoare declarată a poziţiei administraţiei Trump cu privire la politicile UE în materie de conţinut. De la preluarea funcţiei în octombrie, ea a vizitat mai mult de şase ţări europene şi s-a întâlnit cu reprezentanţi ai grupurilor de dreapta care, potrivit administraţiei, sunt oprimate. Departamentul de Stat nu a permis ca Rogers să acorde interviuri, menţionează Reuters.

Într-o strategie de securitate naţională publicată în decembrie, administraţia Trump a avertizat că Europa se confruntă cu „dispariţia civilizaţiei” din cauza politicilor sale în materie de imigraţie. Documentul preconizează că SUA vor acorda prioritate „cultivării rezistenţei faţă de traiectoria actuală a Europei în cadrul naţiunilor europene”.

Autorităţile de reglementare ale UE solicită în mod regulat site-urilor cu sediul în SUA să elimine conţinutul şi pot impune interdicţii ca măsură de ultimă instanţă. X, care este deţinută de aliatul lui Trump, Elon Musk, a fost sancţionată în decembrie cu o amendă de 120 de milioane de euro pentru neconformitate.

Germania a emis în 2024, de exemplu, 482 de ordine de eliminare a materialelor pe care le-a considerat că susţin sau incită la terorism şi a obligat furnizorii să elimine 16.771 de conţinuturi.

În mod similar, consiliul de supraveghere al Meta a ordonat în 2024 eliminarea postărilor unui partid politic polonez care folosea insulte rasiale şi îi descria pe imigranţi ca fiind violatori, o categorie de conţinut pe care legislaţia UE o tratează ca discurs ilegal de incitare la ură.

Calificând planul SUA drept „o lovitură directă” la adresa normelor şi legilor europene, fostul oficial al Departamentului de Stat Kenneth Propp, care a lucrat la reglementările digitale europene şi care acum lucrează la Centrul pentru Europa al Atlantic Council, a declarat că freedom.gov „ar fi perceput în Europa ca o încercare a SUA de a submina dispoziţiile legislaţiei naţionale”.

De asemenea, în efortul de lansare a portalului american este implicat şi Edward Coristine, fost membru al Departamentului pentru Eficienţă Guvernamentală al lui Musk, care a redus numărul de locuri de muncă, au declarat două surse. Coristine lucrează cu National Design Studio, creat de Trump pentru a înfrumuseţa site-urile web ale guvernului. Reuters nu a reuşit să îl contacteze pe Coristine pentru a obţine un comentariu.

Nu era clar ce beneficii suplimentare ar aduce utilizatorilor portalul guvernamental al SUA, care nu pot fi obţinute deja prin VPN-uri comerciale.

Adresa web freedom.gov a fost înregistrată pe 12 ianuarie, potrivit registrului federal get.gov. Miercuri, site-ul nu avea conţinut, dar afişa logo-ul National Design Studio, cuvintele „fly, eagle, fly” (zboară, vulture, zboară) şi un formular de conectare.

Înainte de al doilea mandat al lui Trump, guvernul SUA a contribuit la finanţarea VPN-urilor comerciale şi a altor instrumente, ca parte a eforturilor de promovare a democraţiei la nivel global şi de a ajuta utilizatorii să acceseze informaţii gratuite din China, Iran, Rusia, Belarus, Cuba, Myanmar şi alte ţări.

 

