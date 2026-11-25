Negociatorii americani au exclus, în cadrul unor discuții private, trimiterea de trupe sau înființarea de baze militare în Ucraina postbelică ca parte a garanțiilor de securitate, scoțând la iveală o divergență între Washington, Kiev și aliații europeni cu privire la ceea ce ar trebui să implice aceste garanții, au declarat pentru Kyiv Independent surse familiarizate cu negocierile.

Președintele Volodimir Zelenski este îngrijorat că garanțiile fără prezența trupelor străine nu ar oferi Ucrainei o protecție credibilă împotriva unui alt atac rusesc.

El le-a spus aliaților că nu înțelege ce ar însemna angajamentele SUA fără trupe sau baze în țară, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune.

Dezacordul apare în contextul în care SUA insistă pentru garanții de securitate inspirate din articolul 5 al NATO. Ucraina dorește angajamente clare, în scris, care să explice ce măsuri ar lua partenerii săi dacă Rusia ar ataca din nou. Aliații europeni încă încearcă să stabilească ce rol ar juca.

Rusia continuă să nu dorească nimic din toate acestea, comentează Kyiv Independent.

Ce spun emisarii lui Trump

La o întâlnire din 19 noiembrie de la Berlin, emisarii SUA Jared Kushner și Steve Witkoff au discutat despre garanții cu oficiali ucraineni și europeni. Kushner a afirmat că președintele SUA Donald Trump era dispus să ia în considerare un acord inspirat din clauza de apărare colectivă a NATO.

Trimișii consideră că garanțiile de securitate pentru Ucraina reprezintă cea mai „promițătoare” direcție a negocierilor, a declarat un oficial american pentru Kyiv Independent.

Însă o garanție „asemănătoare Articolului 5” nu echivalează cu aderarea la NATO. Aceasta nu stabilește în mod automat cine ar răspunde la un atac sau dacă țările implicate ar fi obligate să recurgă la forța militară.

Răspunzând la o întrebare adresată de Kyiv Independent, Zelenski a afirmat că Ucraina nu are încă un răspuns clar cu privire la modul în care ar funcționa acordul propus.

„Nu este încă clar, deoarece încă nu avem un răspuns clar, un răspuns complet, cu privire la ce ar însemna acest grup colectiv, cum ne-ar apăra și dacă acest grup ar fi pregătit să respingă agresorul”, a spus el.

„Acest lucru trebuie să fie consemnat în scris. Până acum, nu am văzut nicio măsură de acest fel consemnată în scris.”

În timp ce Zelenski insistă ca garanțiile să fie clar formulate în scris chiar acum, un oficial american familiarizat cu negocierile a declarat pentru Kyiv Independent că Washingtonul dorește ca acestea să fie incluse în acordul final de pace.

Principala provocare constă în faptul că garanțiile suficient de solide pentru a convinge Ucraina să accepte un acord de pace ar putea fi tocmai cele pe care Moscova refuză să le accepte, în timp ce cele pe care Washingtonul și aliații săi sunt dispuși să le ofere ar putea fi insuficiente din punctul de vedere al Kievului pentru a descuraja o altă invazie rusă.

Conform articolului 5 din tratatul de înființare al NATO, un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra întregii alianțe.

Ceilalți membri trebuie să acorde asistență țării atacate, deși fiecare aliat decide ce măsuri consideră necesare, inclusiv dacă să recurgă la forța militară.

Există însă o diferență semnificativă între un angajament în temeiul articolului 5 și un acord „de tipul Articolului 5”.

Acesta din urmă nu stabilește cine ar răspunde la un atac, ce ar implica acel răspuns sau dacă țările implicate ar fi obligate să recurgă la forța militară.

Oficialii americani nu precizează la ce ar fi dispus Washingtonul să se angajeze în cadrul garanțiilor propuse. Un oficial american a declarat că pachetul ar putea include „sprijin sau alte măsuri” pentru a contribui la asigurarea securității Ucrainei după încheierea războiului.

Există, de asemenea, o confuzie semnificativă în cadrul administrației, la un nivel mai larg, cu privire la forma pe care ar urma să o ia garanțiile de securitate, diplomații de carieră de la Departamentul de Stat fiind din ce în ce mai marginalizați în timpul negocierilor de către emisarii lui Trump, potrivit a doi oficiali americani care au vorbit cu Kyiv Independent sub condiția anonimatului.

Întrebat de Kyiv Independent dacă are încredere în angajamentele propuse de administrația Trump, Zelenski a spus că acestea trebuie să rămână în vigoare mult timp după ce Trump își va părăsi funcția.

„Luptăm pentru a ne apăra țara nu doar pentru doi ani”, a spus Zelenski. „Avem nevoie de garanții de securitate pentru mai mult de doi ani. De preferință pentru totdeauna, sau cel puțin pentru zeci de ani.”

Rolul Europei se confruntă cu un obstacol din partea Rusiei

Întrebarea privind cine ar ajuta la apărarea Ucrainei după un armistițiu pune, de asemenea, sub presiune Coaliția de Voință pentru a-și defini rolul.

Grupul, condus de Franța, Germania și Marea Britanie, ia în considerare desfășurarea de trupe în Ucraina după un eventual armistițiu. Forța multinațională propusă ar contribui la monitorizarea păcii și la descurajarea Rusiei de a-și relua invazia.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat pe 9 noiembrie că orice garanții de securitate postbelice pentru Ucraina ar trebui să fie acceptabile pentru Rusia.

Moscova a respins în repetate rânduri garanțiile de tip NATO pentru Ucraina, precum și planurile de staționare a trupelor străine sau de înființare a bazelor militare străine pe teritoriul ucrainean.

Cu toate acestea, un oficial american a declarat pentru Kyiv Independent că președintele rus Vladimir Putin părea mai dispus să „ia în considerare” un posibil acord de tipul celui prevăzut la articolul 5 în cadrul discuțiilor private cu emisarii americani.

Washingtonul consideră acest lucru o schimbare semnificativă a poziției Moscovei.

Rămâne însă neclar ce ar fi de fapt dispus Kremlinul să accepte. Opoziția publică a Moscovei față de o prezență militară străină în Ucraina nu s-a schimbat.

Guvernele europene văd o posibilă forță multinațională ca o modalitate de a descuraja un alt atac rus. Oficialii consideră că trupele din marile țări europene ar putea contribui la protejarea Ucrainei, dar susțin că desfășurarea acestora fără un armistițiu real ar putea face situația mai periculoasă, în loc să o stabilizeze.

Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic de atunci, Keir Starmer, au semnat o declarație de intenție la începutul anului 2026 privind desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina după război.

Însă acest lucru nu a rezolvat complet problemele practice. Guvernele europene trebuie încă să stabilească din punct de vedere juridic care țări ar contribui cu trupe, care ar fi mandatul acestora și cum ar reacționa în cazul în care Rusia ar încălca un armistițiu.

Moscova a respins în repetate rânduri propunerea de desfășurare a forțelor.

În cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, oficialii ruși au afirmat că prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean ar fi „absolut inacceptabilă” și ar constitui o „țintă legitimă”.

Aceasta lasă coaliția într-o situație de incertitudine cu privire la ceea ce ar putea face efectiv.

Țările europene ar putea fi dispuse să contribuie cu forțe, dar desfășurarea acestora depinde de un armistițiu și de un acord pe care Rusia a refuzat până acum să îl accepte.

Aderarea la NATO rămâne nerezolvată

Pe lângă discuțiile privind garanțiile SUA și o posibilă prezență militară europeană, potențiala aderare a Ucrainei la NATO rămâne parte a negocierilor.

Zelenski a declarat pe 21 noiembrie că Kievul încă discută aderarea cu Washingtonul și aliații europeni. Negociatorii americani au întrebat chiar dacă Ucraina s-ar retrage din Donbas în schimbul aderării la alianță.

„Chestiunea NATO este pe masa discuțiilor”, a spus Zelenski. „Americanii - și asta e bine, după cum vedem - ridică și ei această problemă. O discutăm.”

Printre cei care susțin aderarea Ucrainei la NATO se numără Franța, Italia, Regatul Unit și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich, potrivit unui comunicat al reuniunii Coaliției de Voință din 19 noiembrie, furnizat ziarului Kyiv Independent.

Conform comunicatului, Grynkewich a identificat aderarea Ucrainei la NATO drept cea mai ieftină modalitate de a garanta securitatea europeană.

Pentru Kiev, aderarea la NATO rămâne cea mai clară cale de a-și asigura protecția pe termen lung împotriva unei noi invazii rusești. Însă Moscova continuă să respingă această perspectivă.

Serghei Riabkov, viceministrul rus al Afacerilor Externe, a declarat pe 20 noiembrie că orice aderare a Ucrainei la NATO ar fi inacceptabilă.

„Să recunoască caracterul irevocabil al cererii noastre ca acest stat să nu adere la NATO”, a spus el.

Se preconizează că în săptămânile următoare vor avea loc discuții suplimentare între Kushner, Witkoff și oficiali ruși, ucraineni și europeni, pe măsură ce Washingtonul încearcă să aplaneze divergențele.

Pentru Kiev, prioritatea va fi transformarea asigurărilor politice în angajamente scrise care să specifice cine ar ajuta la apărarea Ucrainei și ce ar trebui să facă aceștia.

Fără răspunsuri la aceste întrebări, o garanție de securitate ar putea oferi puțin mai mult decât simpla promisiune a lui Trump că nu va mai avea loc un alt război.