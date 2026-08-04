Pentagonul renunță la conducerea grupului NATO care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, relatează Politico. Centrul a fost creat chiar la inițiativa americanilor după invazia Rusiei. Publicația notează că decizia face parte din planul administrației Trump de a reduce prezența militară americană în Europa, cum a fost retragerea din România.

Ce este acest grup de ajutor și cum funcționează

NATO a creat în 2024, la doi ani de la începutul războiului, un mecanism special prin care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, astfel încât armele și echipamentele trimise de statele aliate să ajungă rapid pe front - Grupul de asistență în domeniul securității.

Primul pas este ca țările NATO să decidă ce donează: muniție, sisteme de apărare antiaeriană, vehicule blindate sau chiar aeronave de luptă. Aceste livrări sunt apoi coordonate de Grupul de ajutor pentru Ucraina, aflat în Germania.

Aici lucrează aproximativ 300 de militari din mai multe state aliate. Ei nu transportă armele, ci organizează întregul proces: stabilesc ce echipamente sunt disponibile și sincronizează livrările. De asemenea, planifică instruirea militarilor ucraineni și coordonează sprijinul logistic. De aici, echipamentele sunt direcționate către hubul logistic NATO din Polonia.

Acesta este principalul punct de tranzit, unde armamentul este recepționat, verificat și pregătit pentru transport. Ultimul pas este transferul în Ucraina, unde echipamentele ajung la unitățile care au nevoie de ele.

Încă un pas de retragere din Europa

Această măsură va însemna că SUA nu vor mai contribui la definirea viitorului armatei ucrainene și vine în urma unei serii de schimbări pe care administrația Trump le-a adus Alianței vechi de zeci de ani. Pentagonul a redus până acum numărul ofițerilor americani care conduc unități militare în Europa și a anulat unele rotații.

Oficialii europeni reevaluează trupele staționate pe continent și avertizează țările că nu vor primi asistență decât dacă își vor majora cheltuielile pentru apărare.

„Un ofițer european sau canadian care preia comanda ar fi încă un exemplu al asumării unei responsabilități mai mari de către aliați”, a declarat un oficial NATO sub protecția anonimatului.

Tranziția la noua conducere va dura până la un an, au afirmat sursele, dar au insistat că acest lucru nu va întrerupe activitatea desfășurată împreună cu Ucraina. Deși NATO va conduce programul, Comandamentul European al SUA va rămâne implicat prin intermediul unui adjunct american.

„Sprijinul acordat Ucrainei rămâne o prioritate absolută”, a declarat oficialul NATO.

„Această inițiativă vizează redistribuirea sarcinilor în cadrul Alianței pentru a sprijini Ucraina și pentru a alinia resursele SUA în conformitate cu Strategia Națională de Apărare”, a transmis și Pentagonul.

Administrația Trump a anunțat în februarie că va retrage o parte din înalții oficiali militari de pe continent și că va încredința Regatului Unit controlul asupra Centrului de Comandă Comun al NATO din Norfolk, Virginia.

Italia va prelua comanda Centrului de Comandă Comun din Napoli.

Iar Germania și Polonia vor prelua controlul asupra Comandamentului Comun din Brunssum, Olanda. Acest comandament, condus de un general german, este specializat în forțe multinaționale.

De la anunțarea acestor decizii, Statele Unite au retras brigăzile armatei aflate în rotație din România și Polonia. Ulterior, Trump a revenit asupra deciziei privind trupele care urmau să fie trimise în Polonia, dar nu s-a întreprins nicio acțiune pentru restabilirea acestor desfășurări.

Reacție din Ucraina

Aliații au susținut în mare măsură transferul comenzii operaționale NATO, iar unii subliniază că este logic ca Europa să joace un rol mai important.

„Pentru noi, acest pas prezintă mai multe avantaje decât dezavantaje”, a declarat un oficial ucrainean.

„Acest lucru reduce riscurile la care am putea fi expuși ca urmare a turbulențelor politice din Statele Unite și facilitează logistica militară în interesul Ucrainei”, adaugă acesta.

Cu toate acestea, unii din Kiev sunt îngrijorați că integrarea comandamentului în complexa birocrație a NATO ar putea încetini furnizarea de asistență către liniile frontului, a afirmat oficialul.

„Nimeni nu poate înlocui recunoașterea prin satelit americană, desemnarea țintelor și capacitățile logistice ale avioanelor americane de transport greu”, adaugă acesta.

Însă administrația Trump merge mai departe. Adresându-se miniștrilor Apărării din NATO la Bruxelles luna trecută, secretarul Apărării Pete Hegseth a declarat că aliații SUA „trebuie să-și intensifice eforturile”.

Trump „a fost foarte clar în această privință de mulți ani, iar pe parcursul a două administrații și de prea mult timp, NATO a fost un tigru de hârtie și o stradă cu sens unic. Gata cu asta”, a continuat Hegseth.

Editor : C.L.B.