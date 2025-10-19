Live TV

SUA: Hamas pregătea un atac împotriva civililor din Gaza

Mișcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civiililor din Gaza, susține departamentul de Stat al SUA, care dispune„informații credibile”, potrivit News.ro, care citează AFP. Conform instituției americane, atacul ar fi constituit o „încălcare a armistițiului” și ar fi compromis progresele dintre cele două state.

„Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o încălcare directă şi gravă a acordului de încetare a focului şi ar compromite progresele semnificative realizate graţie eforturilor de mediere", a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat, potrivit sursei citate.

Departamentul de Stat punctează că „dacă Hamas va realiza acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populaţia din Gaza şi a păstra integritatea încetării focului". Cu toate acestea, comunicatul nu detaliază despre ce măsuri ar fi vorba.

Donald Trump a amenințat deja Hamas cu represalii după execuţia civililor din această săptămână. "Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu era prevăzut în acord, nu vom avea altă opţiune decât să mergem să-i ucidem", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Hamas şi Israelul au convenit asupra unui acord de pace în mai multe etape, prin care Israelul urma să pună capăt ofensivei militare din Gaza în schimbul eliberării ostaticilor încă deţinuţi de Hamas după atacul din 7 octombrie 2023. Prima fază a acordului, care prevede eliberarea ostaticilor în viaţă şi returnarea rămăşiţelor pământeşti ale ostaticilor decedaţi, este în curs de implementare.

Hamas are de gând să păstreze controlul asupra securității în Gaza pe o perioadă interimară, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt al grupării, adăugând că nu poate promite că Hamas va depune armele – poziții care reflectă dificultățile cu care se confruntă planurile SUA de a pune capăt războiului.

Mai mult decât atât, mișcarea palestiniană a dorit să-şi consolideze controlul asupra Fâşiei Gaza devastate săptămâna aceasta printr-o campanie de represalii şi execuţii ale persoanelor suspectate de colaborare cu Israelul. Hamas a difuzat un videoclip care arată execuţii sumare ale presupuşilor "colaboratori" în plină stradă în oraşul Gaza.

