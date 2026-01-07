Live TV

SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Flota fantomă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Înscris recent în registrul oficial sub numele de „Marinera”

Statele Unite ar studia posibilitatea confiscării navei „Marinera”, o navă sub pavilion rus, suspectată că transportă ţiţei venezuelean. Surse din cadrul serviciilor de informaţii americane, citate de CNN, spun că SUA au în vedere interceptarea armată a navei suspectate că aparţine flotei-fantomă ruse, care încearcă în prezent să scape de urmărirea pe mare. Ar fi o operaţiune fără precedent, care ar intensifica presiunea dintre Washington şi Moscova, scrie News.ro.

Nava, denumită iniţial „Bella 1”, a fost sancţionată de Washington în 2024. La sfârşitul anului trecut, mai multe surse media americane au raportat tentative de capturare a petrolierului. 

The New York Times a relatat în special că echipajul a pictat un steag rus pe carenă pentru a descuraja orice intervenţie americană. Cotidianul a precizat, de asemenea, că Moscova a adresat o notă diplomatică Statelor Unite, cerându-le să înceteze urmărirea navei.

Înscris recent în registrul oficial sub numele de „Marinera”

Potrivit CNN, petrolierul a fost recent înscris în registrul oficial rus sub numele de „Marinera”, informaţie confirmată marţi de ministrul rus al Afacerilor Externe, citat de cotidianul rus Kommersant. Diplomaţia rusă a confirmat, de asemenea, că nava este în prezent urmărită de un vas al pazei de coastă americane.

Citand două surse din cadrul serviciilor de informaţii americane, CBS News precizează că „Statele Unite ar prefera să sechestreze nava decât să o scufunde”. Operaţiunea ar putea fi similară cu cea desfăşurată luna trecută, când puşcaşii marini şi forţele speciale americane, în coordonare cu paza de coastă, au arestat nava Skipper, un petrolier sub pavilionul Guyanei, după ce acesta a părăsit un port venezuelean.

Potrivit mai multor companii specializate în monitorizarea maritimă, cel puţin şaisprezece petroliere sancţionate au părăsit apele venezuelene începând de sâmbătă. Treisprezece dintre acestea sunt încărcate cu un total estimat la aproximativ 12 milioane de barili de ţiţei şi combustibili, destinate în principal Chinei, a declarat pentru AFP site-ul de monitorizare maritimă TankerTrackers.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Radoslaw Sikorski
4
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
5
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1063070853
„Poate că e timpul să începem să angajăm generali americani”. Ce au scris bloggerii militari ruși despre operațiunea SUA din Venezuela
Vladimir Putin
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Armed groups patrol markets in Caracas
„Este înspăimântător. Sunt civili înarmaţi”. Regimul din Venezuela îşi impune autoritatea cu miliţii armate
profimedia-1063784173
Procurorul general al Venezuelei acuză SUA de terorism și spune că tribunalul din New York nu are jurisdicție asupra lui Maduro
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: „Nu vorbim despre o intenţie oficială”. Ce a spus despre Venezuela
Recomandările redacţiei
Nicolas Maduro îl ascultă pe Vladimir Putin
Capturarea lui Maduro de către SUA, o „sabie cu două tăișuri” pentru...
Greenland
SUA elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA)...
o persoana cu un portof4el si bani in mana
Cum ar putea boicotarea plății taxelor să ducă la o nouă creștere...
Război în Ucraina.
Spionajul militar ucrainean a obținut de la Kremlin o recompensă de...
Ultimele știri
Unde se aruncă bradul natural de Crăciun după sărbători. Ce amenzi riscă persoanele care nu respectă regulile impuse de Primării
Putin a salutat „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse în Ucraina, la slujba de Crăciun pe stil vechi
Iranul a executat un bărbat acuzat că a spionat pentru Mossad
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Renunțarea la moștenire în 2026: pașii legali de urmat dacă nu vrei partea ta
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Cum se face calculul la pensie pentru persoanele care se pensionează în 2026? Iau punctaj în plus
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...