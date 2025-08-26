Live TV

SUA iau în calcul sancțiuni împotriva UE din cauza Legii serviciilor digitale. Donald Trump acuză „cenzurarea” americanilor (Reuters)

Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Ce prevede Legea serviciilor digitale Trump acuză „cenzurarea americanilor"

Administrația Trump analizează posibilitatea de a impune sancțiuni Uniunii Europene sau unor oficiali din statele membre responsabili de aplicarea Legii serviciilor digitale (DSA), au declarat pentru Reuters două surse familiare cu discuțiile. O astfel de măsură, fără precedent, ar escalada tensiunile transatlantice, pe fondul acuzațiilor Washingtonului că legislația europeană „cenzurează” vocile americane și afectează companiile de tehnologie, informează News.ro.

Potrivit a două surse familiare cu situația, oficialii de rang înalt ai Departamentului de Stat nu au luat încă o decizie finală privind sancțiunile, dar printre opțiuni se numără restricțiile de viză. Nu este clar care oficiali ai UE sau ai statelor membre ar putea fi vizați. Săptămâna trecută, la Washington au avut loc reuniuni interne pe această temă.

Luni, Donald Trump a amenințat țările care au impus taxe serviciilor digitale cu „tarife suplimentare ulterioare” asupra mărfurilor lor, dacă nu renunță la astfel de legi.

Deși partenerii comerciali se plâng adesea de regulile interne considerate restrictive, sancționarea directă a unor oficiali guvernamentali pentru adoptarea unor reglementări este extrem de rară. Relațiile dintre administrația Trump și Uniunea Europeană sunt deja tensionate de amenințările cu tarife, negocierile comerciale dificile și criticile SUA privind tratamentul aplicat companiilor americane de tehnologie.

Reuters a relatat anterior, pe baza unui document intern al Departamentului de Stat, că administrația Trump a instruit diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii serviciilor digitale, în încercarea de a o modifica sau chiar de a o abroga.

Ce prevede Legea serviciilor digitale

Legea DSA a Uniunii Europene are ca obiectiv un mediu online mai sigur. Ea obligă giganții tehnologici să depună eforturi sporite pentru a combate conținutul ilegal, inclusiv discursurile de ură și materialele ce promovează abuzul sexual asupra copiilor.

Washingtonul susține, însă, că aceste reguli impun restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare și cresc costurile pentru companiile americane de tehnologie.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile Reuters privind posibilele sancțiuni.

„Urmărim cu mare îngrijorare cenzura tot mai strictă din Europa, dar nu avem alte informații de furnizat în acest moment”, a declarat acesta într-un e-mail.

La rândul său, Comisia Europeană a refuzat să comenteze scenariul unor sancțiuni, dar a calificat anterior acuzațiile de cenzură drept „complet nefondate”.

„Libertatea de exprimare este un drept fundamental în UE. Ea se află în centrul DSA”, a spus un purtător de cuvânt.

„Legea stabilește norme pentru intermediarii online în vederea combaterii conținutului ilegal, protejând în același timp libertatea de exprimare și de informare”, a adăugat el.

Trump acuză „cenzurarea americanilor”

Donald Trump a scris luni seara pe Truth Social: „Taxele sau legislația privind serviciile digitale, precum și reglementările privind piețele digitale, sunt toate menite să discrimineze sau să afecteze tehnologia americană”. El a amenințat că va impune noi tarife și restricții la export țărilor care, în opinia sa, vizează companiile americane.

În februarie, Trump i-a cerut șefului său pentru comerț să reia anchetele privind tarifele asupra importurilor din țările care percep taxe pe serviciile digitale. În mai, secretarul de stat Marco Rubio a amenințat cu interzicerea vizelor pentru persoanele care „cenzurează” discursul americanilor, inclusiv pe rețelele sociale, sugerând că politica ar putea viza oficiali străini care reglementează companiile americane.

Directiva din august a lui Rubio a ordonat diplomaților americani să colaboreze cu guvernele UE și autoritățile responsabile cu serviciile digitale pentru a transmite îngrijorările Washingtonului privind DSA și costurile pentru firmele americane.

Administrația Trump a mai impus sancțiuni împotriva unui judecător al Curții Supreme din Brazilia, care superviza procesul lui Jair Bolsonaro, acuzându-l că a autorizat detenții arbitrare și a restrâns libertatea de exprimare.

În Europa, oficialii lui Trump au criticat ceea ce consideră a fi suprimarea liderilor de dreapta, inclusiv în România, Germania și Franța, acuzând autoritățile de „cenzurarea” opiniilor anti-imigrație. Vicepreședintele JD Vance a șocat liderii europeni la o conferință transatlantică, acuzându-i că reduc la tăcere formațiuni precum partidul de extremă dreapta AfD din Germania.

Oficialii europeni din domeniul antitrust și tehnologic au explicat în fața congresmenilor americani că DSA urmărește menținerea piețelor digitale deschise și nu vizează companiile americane.

Între timp, companiile de social media, precum Facebook și Instagram, parte a Meta, au acuzat că legea echivalează cu o cenzură a platformelor lor.

