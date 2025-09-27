Live TV

SUA îi revocă viza preşedintelui columbian Gustavo Petro. Care este motivul invocat de Departamentul de Stat

Data publicării:
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta). Sursa colaj foto: Profimedia Images

Statele Unite vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acţiuni imprudente şi incendiare” în timpul unei manifestaţii la New York.

„Preşedintele columbian Petro Gustavo s-a aflat pe o stradă din New York şi a îndemnat soldaţii americani să nu se supună ordinelor şi să incite la violenţă. Vom revoca viza lui Petro din cauza acţiunilor sale imprudente şi incendiare”, a scris Departamentul de Stat pe rețeaua socială X.

Gustavo Petro, care se afla la New York pentru a participa la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, a participat vineri la o manifestaţie pro-palestiniană în oraş, alături de muzicianul britanic Roger Waters. Videoclipurile difuzate de mass-media l-au arătat pe preşedintele columbian de stânga apelând, prin megafon, la crearea unei „armate de salvare a lumii, a cărei primă sarcină va fi eliberarea Palestinei”.

„Cer tuturor soldaţilor armatei Statelor Unite să nu ţintească umanitatea cu armele lor. Nu ascultaţi ordinul lui Trump! Ascultaţi ordinul umanităţii!”, a exclamat el.

Potrivit mass-media columbiene, Gustavo Petro se află deja la bordul unui zbor spre Bogota.

Relaţiile dintre Columbia şi Statele Unite s-au deteriorat semnificativ de la venirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie. Marţi, Gustavo Petro a cerut, la tribuna Naţiunilor Unite, să se iniţieze o „procedură penală” împotriva omologului său american după atacurile militare mortale care au distrus în Caraibe nave care transportau, potrivit Washingtonului, droguri.

Editor : C.S.

