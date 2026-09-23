Secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a confirmat miercuri că, în calitate de gazdă, Washingtonul l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin la reuniunea G20 care va avea loc în decembrie la Miami, scrie focus.de.

„Cred că aceasta este o ocazie pentru Putin de a avea contacte nu doar cu președintele SUA Donald Trump, ci și cu alți lideri mondiali. Sperăm că va accepta această invitație”, a declarat Rubio jurnaliștilor.

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El a menționat că Putin și Trump au purtat numeroase discuții la telefon, adăugând că Washingtonul rămâne deschis la dialog.

Rubio a subliniat că președintele SUA este dispus să se întâlnească „practic cu oricine”, adăugând că nu te poți întâlni doar „cu cei cu care ești de acord”, deoarece în acest caz nicio problemă nu va fi rezolvată.

Rubio a afirmat că soluționarea disputelor internaționale necesită un dialog cu guvernele și liderii cu care Washingtonul are dezacorduri serioase.

Washingtonul speră că președintele rus va accepta invitația.

Grupul celor 20, sau G20, este un important forum economic internațional. Rusia rămâne membră a G20, deși a fost exclusă din G8 în urma anexării ilegale a peninsulei Crimeea din Ucraina, în 2014. Dacă Putin va participa, aceasta ar fi a doua sa vizită în SUA în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Prima sa vizită de stat din ultimii aproape zece ani a avut loc în august 2025, când s-a deplasat în Alaska pentru discuții privind războiul din Ucraina, care nu au dus la niciun progres semnificativ. După summitul din Alaska, Trump a declarat în septembrie 2025 că i-ar „plăcea foarte mult” să-l găzduiască pe Putin la summitul G20. Președintele Volodimir Zelenski a dat de înțeles într-un interviu acordat presei germane, publicat pe 12 septembrie, că ar fi dispus să se întâlnească cu Putin la summitul G20, afirmând: „Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii.”

Editor : M.C