SUA impun noi sancţiuni Iranului şi lansează un avertisment pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
Câte nave traversează de obicei Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au introdus, vineri, noi sancţiuni împotriva intereselor iraniene şi au avertizat navele din terţe ţări să nu le achite iranienilor niciun fel de taxe pentru traversarea Strâmtorii Ormuz, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Sancţiunile vizează inclusiv trei case de schimb şi urmăresc să împiedice schimbul valutar pentru conversia în riali iranieni a sumelor în yuani chinezeşti încasaţi pentru petrolul vândut Chinei.

Preşedintele american Donald Trump reproşează Beijingului că achiziţionează în continuare petrol iranian, finanţând astfel efortul de război al Teheranului.

OFAC (Office of Foreign Assets Control - Oficiul pentru controlul activelor străine), departamentul din cadrul Trezoreriei SUA care administrează sancţiunile a comunicat că este informat despre ameninţările iraniene la adresa navigaţiei şi despre pretenţiile de aplicare a unei taxe de trecere; aceste taxe pot fi prezentate sub diferite forme, inclusiv ca donaţii „pretins caritabile” pentru organizaţii cum ar fi Semiluna Roşie iraniană.

Cei care plătesc astfel de taxe, fie cetăţeni americani, fie străini, pot fi vizaţi de sancţiuni, indiferent de modalitatea de reglementare, a avertizat OFAC.

Conform unor informaţii vehiculate de presă, taxa percepută de Iran este de un dolar pe barilul de ţiţei transportat prin Strâmtoarea Ormuz.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzita o cincime din exporturile mondiale de petrol şi gaze, a scăzut aproape de zero după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Teheranul a blocat calea navigabilă.

Geografia strâmtorii a permis Iranului să o folosească ca pârghie pe tot parcursul acestui război, amenințând că va împiedica în mod selectiv navele să treacă prin această cale navigabilă îngustă.

Aproximativ 3.000 de nave traversează de obicei strâmtoarea în fiecare lună, dar acest număr a scăzut dramatic la doar câteva pe zi în timpul ostilităților recente.

Strâmtoarea este, de asemenea, un canal vital pentru importurile în Orientul Mijlociu, inclusiv alimente, medicamente și produse tehnologice.

Perturbarea a creat o criză a combustibilului în Asia, o regiune care depinde în mare măsură de petrolul din Orientul Mijlociu. Guvernele au ordonat angajaților să lucreze de acasă, au redus săptămâna de lucru, au declarat zile de sărbătoare națională și au închis universitățile.

