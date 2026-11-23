Statele Unite au anunțat luni o nouă serie de sancțiuni economice împotriva unor companii și persoane implicate în rețelele financiare prin care Iranul ocolește restricțiile occidentale. Măsurile vizează peste 20 de entități și persoane din Iran, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Hong Kong, în contextul în care autoritățile americane au primit raportări privind tranzacții suspecte legate de Iran, în valoare de aproape 15 miliarde de dolari, între ianuarie 2025 și august 2026, potrivit AFP și Agerpres.

Aceste sancțiuni vizează „peste douăzeci de case de schimb valutar, companii-paravan și persoane fizice din Iran, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Hong Kong, care susțin sistemul bancar paralel iranian”, a anunțat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Statele Unite au impus Iranului un embargo amplu, menit să afecteze grav economia țării și, implicit, guvernul de la Teheran.

Iranul ocolește de ani de zile sistemul financiar occidental.

„Rețelele bancare paralele iraniene continuă să fie interconectate pe mai multe continente, în special în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong și Singapore”, a subliniat Trezoreria SUA într-un comunicat separat.

Potrivit Trezoreriei, autoritatea americană de reglementare financiară FinCEN a primit raportări privind tranzacții suspecte legate de Iran, în valoare totală de aproape 15 miliarde de dolari, în perioada ianuarie 2025 - august 2026.

Instituția a precizat că aceste raportări provin de la instituții financiare americane, în conformitate cu obligațiile legale ale acestora.

„Cele mai frecvent raportate fluxuri financiare” au fost cele „de la bănci din China continentală către bănci din Emiratele Arabe Unite, în valoare de aproximativ 2,6 miliarde de dolari; de la bănci din Singapore către bănci din Emiratele Arabe Unite, în valoare de aproximativ 981 de milioane de dolari; și de la bănci din Regatul Unit către bănci din Emiratele Arabe Unite, în valoare de aproximativ 922 de milioane de dolari”, a explicat Trezoreria americană.

Editor : Ș.A.