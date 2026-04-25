SUA încearcă să reia relațiile cu un stat african izolat, numit „Coreea de Nord a Africii”. Bastion împotriva influenței iraniene (WSJ)

Imagine dn capitala Eritreei, Asmara. Foto: Profimedia
Amenințarea Houthi Factorii de decizie ai SUA sunt concentrați asupra altor crize majore, deocamdată

Administrația Trump caută modalități de a restabili relațiile cu un stat izolat și autocratic care controlează zone strategice de importanță geopolitică de-a lungul Mării Roșii, în contextul în care Iranul amenință să blocheze un al doilea coridor maritim vital, pe fondul conflictului cu SUA, scrie The Wall Street Journal.

Un oficial al administrației Trump, Massad Boulos, a declarat omologilor străini că SUA intenționează să înceapă ridicarea unor sancțiuni împotriva Eritreii, o mică țară africană cu coastă la Marea Roșie, potrivit unor oficiali actuali și foști familiarizați cu subiectul.

Aceasta face parte dintr-un efort al administrației americane de a restabili relații diplomatice la nivel înalt cu țara respectivă pentru prima dată în ultimele decenii. Alți oficiali au declarat că planul de normalizare a relațiilor cu Eritreea și de ridicare a sancțiunilor asupra țării este în curs de revizuire și nu a fost încă finalizat.

Eritreea, hartă. Foto: Profimedia

Amenințarea Houthi

Inițiativa diplomatică a SUA vine în contextul în care gruparea rebelilor Houthi din Yemen, susținută de Iran, a amenințat că va bloca traficul maritim din Marea Roșie, în timp ce Teheranul încearcă să limiteze comerțul prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul conflictului său cu SUA și Israel.

Planul de reluare a relațiilor cu Eritreea precede războiul SUA cu Iranul, însă acțiunile Teheranului de a închide Strâmtoarea Ormuz au crescut importanța politicii americane privind Marea Roșie, un punct strategic esențial folosit de unii dintre principalii exportatori de petrol din Orientul Mijlociu pentru a evita Golful Persic.

Strâmtoarea Ormuz este poarta de acces către vastele resurse de petrol ale Orientului Mijlociu, aflate în partea estică a Peninsulei Arabice. Marea Roșie se află în partea vestică și reprezintă o rută vitală pentru transportul maritim militar și comercial între Marea Mediterană și Oceanul Indian. Rebelii Houthi au amenințat în repetate rânduri că vor bloca strâmtoarea Bab al-Mandeb, la intrarea în Marea Roșie, pentru a sprijini Teheranul.

Boulos, trimisul președintelui Trump pentru Africa, s-a întâlnit în privat cu președintele Eritreei, Isaias Afwerki, la sfârșitul anului trecut, la Cairo, au declarat oficiali și alte persoane implicate în discuții. Scopul întâlnirii a fost discutarea unei eventuale relaxări a sancțiunilor americane și inițierea unor dialoguri la nivel înalt pentru relansarea relațiilor SUA–Eritrea.

Luni, Boulos s-a întâlnit la Cairo cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi. Egiptul facilitează dialogul dintre SUA și liderul eritreean, au spus oficialii citați. În cadrul acelei întâlniri, Boulos i-a spus lui Sisi că SUA intenționează să înceapă în curând ridicarea sancțiunilor împotriva Eritreei, potrivit unor surse apropiate situației.

Anterior, Boulos s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Eritreei, Osman Saleh Mohammed, în septembrie, cu ocazia Adunării Generale a ONU de la New York, au spus oficialii.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că administrația Trump așteaptă cu interes consolidarea relațiilor SUA cu poporul și guvernul Eritreei. După publicarea articolului, Boulos a declarat că nu a discutat despre Eritreea cu Sisi în timpul vizitei sale la Cairo.

Ministerul egiptean de Externe și ambasada Eritreei la Washington nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Factorii de decizie ai SUA sunt concentrați asupra altor crize majore, deocamdată

O decizie finală privind reluarea relațiilor SUA–Eritreea a avansat și a stagnat în diferite momente în ultimele luni, parțial deoarece factorii de decizie de la vârf ai administrației sunt concentrați asupra altor crize majore de politică externă, inclusiv conflictul din Gaza și războiul cu Iranul.

Liderul eritreean conduce țara încă de la obținerea independenței față de Etiopia, în 1993, consolidându-și puterea și transformând statul într-una dintre cele mai represive dictaturi din lume. Comisii ale Congresului SUA au numit Eritreea „Coreea de Nord a Africii” din cauza represiunii sistematice a opoziției politice și a libertății religioase, precum și a torturii deținuților și recrutării forțate a majorității tinerilor în serviciul militar.

Freedom House, organizație care evaluează drepturile politice și libertățile civile la nivel global, plasează Eritreea și Coreea de Nord una lângă alta ca fiind două dintre cele mai autoritare state din lume.

Eritreea este bogată în resurse minerale, iar coasta sa la Marea Roșie se află vizavi de Arabia Saudită și Yemen. Țara vecină, Djibouti, găzduiește cea mai mare concentrare de baze militare străine din lume — inclusiv ale SUA, Chinei, Franței, Japoniei și Italiei — ceea ce subliniază importanța strategică a Mării Roșii pentru marile puteri.

Navele militare americane, inclusiv grupurile de portavioane, folosesc în mod obișnuit Marea Roșie pentru a tranzita între Marea Mediterană și Oceanul Indian, deși în ultimii ani au fost atacate de houthi.

Administrația Trump a lansat în 2025 o campanie aeriană de două luni împotriva rebelilor houthi, după ce aceștia au atacat nave comerciale din Marea Roșie cu rachete și drone. Trump a oprit campania în mai, după ce a declarat că aceștia au fost de acord să înceteze atacurile asupra rutelor comerciale maritime. Totuși, amenințarea reluării ostilităților menține îngrijorările privind traficul prin strâmtoarea Bab al-Mandeb.

Un grup al marinei americane, condus de portavionul USS George H.W. Bush, a ocolit recent Capul Africii pentru a se alătura operațiunilor împotriva Iranului, în loc să folosească ruta mai scurtă prin Marea Roșie.

Unii oficiali americani au concluzionat că menținerea sancțiunilor și a unui nivel minim de implicare cu Eritreea nu dă rezultate, iar perspectiva ridicării sancțiunilor pentru a iniția dialogul ar putea aduce beneficii pe termen lung SUA în regiunea Mării Roșii. Aceștia consideră că regiunea este prea importantă strategic pentru ca SUA să nu încerce reluarea relațiilor cu Eritreea, în ciuda problemelor legate de drepturile omului.

Unii analiști au pus însă la îndoială această logică. „De obicei, când ridicăm sancțiuni, țara respectivă a făcut ceva pentru a merita acest lucru”, a declarat Cameron Hudson, fost oficial american în domeniul informațiilor și al Departamentului de Stat. „Este exact același stat militarizat și autocratic care a fost din 1993. Dacă îi recompensăm prin ridicarea sancțiunilor, ce obținem în schimb?”.

Reluarea relațiilor SUA cu Eritreea ar putea influența conflictele și rivalitățile din alte părți ale Cornului Africii, o regiune marcată de războaie. Oficialii americani și-au exprimat în privat temerile că Etiopia se pregătește pentru un posibil război cu Eritreea, în contextul în care guvernul său susține că țara fără ieșire la mare are revendicări istorice asupra litoralului eritreean.

