SUA încep rambursarea taxelor ilegale impuse de Trump. Sunt în joc miliarde de dolari

Sunt planificate plăți colective Ce înseamnă acest lucru pentru companii Mii de plângeri – și teama de mânia lui Trump Incertitudinea persistă Judecătorul dorește un raport intermediar până la sfârșitul lunii aprilie

Luni, 20 aprilie, începe în SUA rambursarea acelor taxe vamale impuse de Donald Trump pe care Curtea Supremă le-a declarat ilegale în hotărârea sa istorică din februarie. Totuși, aceasta este mult mai mult decât un efort birocratic complicat. Este corectarea tardivă a unei politici comerciale care a împovărat companiile timp de luni de zile. Amploarea procedurii este fără precedent în istoria Statelor Unite. Sunt în joc rambursări de până la 166 de miliarde de dolari, scrie Taggeschau.

Estimările Penn-Wharton Budget Model ajung chiar până la 175 de miliarde de dolari.

Numai pentru prima fază a rambursărilor, care începe acum, sunt prevăzuți 127 de miliarde de dolari. Peste 56.000 de importatori s-au înregistrat deja în acest sens.

Conform documentelor judiciare, un total de peste 330.000 de importatori au plătit taxe vamale pentru aproximativ 53 de milioane de transporturi de mărfuri, pentru care, în opinia Curții Supreme, Donald Trump nu avea competența de a le dispune.

Sunt planificate plăți colective

Procesul de rambursare începe astfel mult mai repede decât a prezentat inițial președintele SUA. După hotărârea Curții Supreme, Trump a mai spus: „Presupun că acest lucru va fi dezbătut în instanță încă doi ani.”

De fapt, judecătorul Richard Eaton de la Curtea de Comerț Internațional a dispus deja la începutul lunii martie ca guvernul să înceapă procesul de rambursare, dar i-a acordat în cele din urmă ceva mai mult timp – sistemul existent pur și simplu nu era conceput pentru o astfel de operațiune de rambursare de amploare.

Autoritatea vamală americană CBP a dezvoltat acum special un nou instrument numit CAPE. Acesta are rolul de a procesa rambursările în bloc, astfel încât importatorii afectați să nu fie despăgubiți separat pentru fiecare import în parte, ci să primească, pe cât posibil, o plată electronică colectivă – eventual împreună cu dobânzile.

Ce înseamnă acest lucru pentru companii

Pentru importatorii afectați, rambursarea taxelor vamale înseamnă, în teorie, un impuls important de lichiditate. Capitalul cheltuit pentru taxe revine acum în casierie.

Dar cât de realist este un astfel de scenariu? Experții estimează că, chiar și în cel mai bun caz, un program de rambursare de această amploare va fi complicat și de durată. Este posibil ca unii antreprenori să nu supraviețuiască. Acest lucru ar pune în pericol existența în special a întreprinderilor mici și mijlocii, scrie Wall Street Journal. Multe firme au amânat investiții importante, iar modelele de afaceri sunt pe cale de dispariție.

Mii de plângeri – și teama de mânia lui Trump

Pentru a-și maximiza șansele la o rambursare rapidă, multe companii au întreprins demersuri juridice. Peste 3.000 de plângeri au fost depuse la Curtea Internațională de Comerț (CIT). Printre numele proeminente se numără, de exemplu, FedEx, Costco și Nintendo. Cu toate acestea, multe companii mari din SUA, precum Walmart, au evitat astfel de acțiuni în justiție – de teamă să nu atragă mânia lui Trump.

Majoritatea companiilor reclamante sunt întreprinderi mici și microîntreprinderi care au nevoie urgentă de bani. Alte companii, la rândul lor, și-au vândut creanțele de rambursare către investitori pentru a obține rapid bani și a rămâne solvabile.

Incertitudinea persistă

Prin urmare, începerea rambursărilor nu reprezintă eliberarea mult așteptată pentru companii. Mai ales că Trump a reacționat direct la hotărârea Curții Supreme cu noi taxe vamale globale de zece la sută – de data aceasta invocând un alt temei legal, Secțiunea 122 din Trade Act.

Acestea au intrat în vigoare pe 24 februarie – și sunt, între timp, ele însele obiectul unor noi acțiuni în fața Curții de Comerț Internațional. Pentru companii, acest lucru înseamnă: noi riscuri și noi incertitudini. Criticii îi reproșează lui Donald Trump că a afectat grav încrederea companiilor în previzibilitatea politicii economice a SUA. Lipsa de încredere frânează investițiile – și, în cele din urmă, și performanța economică.

Judecătorul dorește un raport intermediar până la sfârșitul lunii aprilie

În concluzie, Trump ar fi putut face un deserviciu companiilor din SUA și economiei naționale cu „Ziua Eliberării” a sa.

Publicul va afla în curând cum avansează administrația Trump în ceea ce privește rambursările.

Judecătorul Eaton de la Curtea de Comerț Internațională a dispus ca guvernul să prezinte, până la 28 aprilie, ora 12:00, un raport privind stadiul actual al procesării cererilor de rambursare.

