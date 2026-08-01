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SUA intenționează să lanseze noi atacuri asupra Iranului (The Hill)

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Iranul reacționează la informațiile privind relansarea atacurilor

Potrivit unor informații, SUA ar intenționa să relanseze atacurile împotriva Iranului încă din acest weekend, au declarat vineri oficiali americani pentru mai multe surse media citate de The Hill.

Iranul reacționează la informațiile privind relansarea atacurilor

ACTUALIZARE 09:50 Iranul a ameninţat sâmbătă dimineaţa că va efectua lovituri de răzbunare împotriva infrastructurii critice din Israel şi statele din Golf după rapoartele din mass-media americane despre planuri privind un nou atac major asupra ţintelor din Iran, informează dpa, preluată de Agerpres.

Agenţiile de ştiri iraniene Tasnim şi Fars au relatat acest avertisment, citând surse de securitate.

Fars a spus că Statele Unite ar trebui să ştie că facilităţile energetice de importanţă globală din Arabia Saudită şi Qatar sunt la îndemâna rachetelor iraniene. De asemenea, au fost menţionate facilităţi din Kuweit şi Emiratele Arabe Unite.

Tasnim a citat un oficial iranian de securitate de rang înalt care a spus că există un plan cuprinzător pentru lovituri de răzbunare.
Armata Iranului şi-a demonstrat deja abilitatea şi determinarea de a efectua contraatacuri, a spus oficialul.

Știrea inițială

CBS News a relatat că și Israelul este implicat în planurile de a lansa „una dintre cele mai dure campanii de bombardament de până acum” împotriva unor ținte din infrastructura energetică iraniană, citând mai multe surse. Armatele israeliene și americane și-au unit forțele pentru a lansa primele atacuri din acest conflict la sfârșitul lunii februarie.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a reiterat declarațiile președintelui Trump în cadrul unei ședințe a Cabinetului care a avut loc mai devreme în aceeași zi la Camp David, alături de înalți oficiali ai administrației.

„Așa cum a spus președintele Trump la ședința Cabinetului, Statele Unite vor câștiga, iar Iranul nu va deține arme nucleare cât timp el se află la conducere”, a declarat Leavitt pentru NewsNation, rețeaua soră a publicației The Hill.

În timpul ședinței, președintele a afirmat că armata SUA va lovi Iranul „foarte puternic”.

„La un moment dat, vor spune: «Pur și simplu nu mai putem suporta»”, a spus el în timp ce reporterii se aflau încă în încăpere.

Trump a mai afirmat că Iranul se descurcă „foarte prost” și că conducerea sa a fost „foarte necinstită”. „Au fost foarte lipsiți de onoare în relațiile cu noi, dar asta nu contează. Se descurcă foarte, foarte prost”, le-a spus președintele reporterilor.

SUA și Iranul au avut deja schimburi de focuri în ultimele săptămâni, pe fondul unor presupuse încălcări ale unui acord de încetare a focului adoptat în cadrul unui acord-cadru de pace în luna iunie.

Optsprezece militari americani au fost uciși de la izbucnirea acestui conflict, acum șase luni, iar 685 au fost răniți, potrivit Sistemului de Analiză a Victimelor din Apărare al Pentagonului.

Aceste atacuri recente au stârnit îngrijorări cu privire la o extindere a conflictului în Orientul Mijlociu, întrucât aliații SUA din regiune, printre care Kuweit, Bahrain și Iordania, au fost ținta unor atacuri cu drone și rachete iraniene fără pilot.

Aceste escaladări sunt contrabalansate de opoziția tot mai mare a opiniei publice americane față de implicarea armatei SUA în acest conflict.

Șaizeci și patru la sută dintre americani, într-un sondaj AP-NORC publicat săptămâna aceasta, au declarat că acest război „nu merită dus”, comparativ cu cei 33 la sută care au afirmat contrariul.

 

Editor : M.C

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