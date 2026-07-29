SUA introduc restricții pentru un anumit tip de cercetare privind virusurile, invocând pandemia de COVID-19

Statele Unite au publicat marți o nouă politică prin care se restricționează finanțarea unui tip de cercetare biologică despre care administrația președintelui Donald Trump susține că ar fi provocat pandemia de Covid-19 printr-o scurgere dintr-un laborator din China. Conform noii politici, Statele Unite vor suspenda finanțarea, în anumite țări, a așa-numitelor experimente de „câștig de funcție”, care vizează îmbunătățirea proprietăților agenților patogeni cu scopul de a prevedea mai bine bolile infecțioase emergente și de a sprijini dezvoltarea tratamentelor, inclusiv a vaccinurilor.

Aceste cercetări constau în modificarea deliberată a unor agenţi patogeni, precum virusurile, pentru a studia evoluţia lor făcându-i să devină în mod artificial mai virulenţi sau mai transmisibili, relatează AFP, preluată de Agerpres.



Obiectivul este de a-i înţelege mai bine şi de a facilita dezvoltarea de tratamente, mai ales de vaccinuri.



Noile reglementări americane interzic mai ales "sprijinul federal pentru cercetările periculoase 'câştig de funcţie' desfăşurate în Statele Unite şi în străinătate" şi instaurarea "unei examinări independente riguroase pentru anumite cercetări cu risc înalt", a detaliat Departamentul pentru Sănătate într-un comunicat.



Ele limitează, de asemenea, "finanţarea federală a cercetărilor realizate în ţări sau de către instituţii care nu dispun de norme corespunzătoare în materie de biosecuritate, siguranţă biologică şi supraveghere".



Autorităţile americane păstrează astfel "beneficiile aduse de cercetările din domeniul ştiinţelor vieţii, definind în acelaşi timp domeniile ce prezintă cele mai mari riscuri, mai ales prevenirea scurgerilor accidentale sau intenţionate din laborator, precum şi sancţiuni împotriva practicilor iresponsabile", a dat asigurări Jay Bhattacharya, directorul NIH, agenţia americană însărcinată cu cercetarea medicală, într-un articol publicat în The Wall Street Journal.



În mai 2020, Donald Trump a semnat un decret ce viza restricţionarea cercetărilor considerate de anumiţi specialişti ca fiind prea riscante.



Preşedintele republican apără de multă vreme teoria potrivit căreia virusul SARS-CoV-2 ar fi scăpat din Institutul de Virologie din Wuhan, China, în urma unor cercetări de tip "câştig de funcţie".



La peste şase ani de atunci, întrebarea dacă virusul ce declanşează boala COVID-19 a scăpat accidental dintr-un laborator sau s-a transmis de la animale la oameni rămâne un mister intens dezbătut.



Medicul Anthony Fauci, care a orchestrat răspunsul american la pandemia de COVID-19, a declarat în repetate rânduri că Statele Unite nu au finanţat astfel de cercetări în China.



Cu toate acestea, republicanii îl acuză de minciună, iar un senator conservator a dezvăluit săptămâna aceasta fragmente dintr-un jurnal în care medicul Fauci evoca la începutul pandemiei incertitudinile sale cu privire la originile virusului.



Fostul oficial american cu rang înalt urmează să depună din nou mărturie pe această temă în faţa unei comisii a Senatului în cursul zilei de miercuri.

Editor : M.C