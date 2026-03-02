Live TV

SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului

Data actualizării: Data publicării:
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
Foto: Profimedia Images

Cincisprezece avioane americane au părăsit bazele militare de la Rota și Moron din sudul Spaniei, după ce SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, arată hărțile publicate luni de site-ul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24, relatează Reuters 

Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a declarat că Spania nu va permite folosirea bazelor sale militare, operate în comun cu SUA, dar aflate sub suveranitatea spaniolă, pentru atacuri asupra Iranului, pe care Madridul le-a condamnat ferm.

Cel puțin șapte dintre avioane au aterizat la Ramstein Air Base, în Germania, conform FlightRadar24. Inițial, și Marea Britanie refuzase să permită folosirea bazelor sale pentru o acțiune militară împotriva Iranului, însă duminică premierul Keir Starmer a autorizat utilizarea lor pentru „autoapărare colectivă”.

Citește și: Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”

Poziția Spaniei și condamnarea fermă a atacurilor SUA-Israel în Iran de către premierul Pedro Sánchez fac din țară un caz izolat în regiune, ceea ce ar putea tensiona și mai mult relațiile cu Washingtonul.

„Bazele spaniole nu sunt folosite pentru această operațiune și nu vor fi utilizate pentru nimic care nu este inclus în acordul cu Statele Unite sau care nu respectă Carta Organizației Națiunilor Unite”, a spus Albares pentru postul spaniol Telecinco, conform sursei citate. 

Ministrul Apărării, Margarita Robles, a precizat că aeronavele – majoritatea avioane cisternă pentru realimentare în aer, inclusiv Boeing KC-135 „Stratotanker” – sunt staționate permanent în Spania.

FlightRadar24 arată că nouă astfel de avioane au decolat duminică de la baza Moron spre Germania, iar două zboruri de la Rota, o bază navală cu aerodrom, au plecat spre sudul Franței. Alte patru zboruri de la Rota nu au avut traseul afișat.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
3
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Al treilea atac asupra Israelului. Iranul nu va...
Strait of Hormuz
5
Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței...
Lovitură de teatru, după bombardamentele din Iran
Digi Sport
Lovitură de teatru, după bombardamentele din Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldat rus militar rus rusia
Rusia exclude vreun ajutor militar pentru Iran. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă”
adrian cozma
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, printre românii blocați în Dubai: „MAE trebuie să facă o comunicare mai bună”
Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Medicul lui Netanyahu, explicații după ce Iranul a susținut că biroul premierului israelian ar fi fost lovit: „Totul e o minciună”
Donald Trump la telefon
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
oana toiu
Țoiu: Nu avem nicio informaţie privind cetăţeni români care să fie răniţi în urma conflictului din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
avion f-15 in kuwait
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce...
USA vs Iran
De ce în Iran se strigă „moarte Americii”, iar alte țări din Orientul...
Jean-Noel Barrot Holds Press Conference on Middle East - Paris, France - 02 Mar 2026
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene...
baza irak
Iranul a atacat o bază NATO din Irak, anunță propaganda de la Teheran
Ultimele știri
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul: nu sunt suficienți bani pentru măsurile de sprijin cerute de PSD. Când va fi gata proiectul
Consiliul Concurenței monitorizează piața carburanților. Bogdan Chirițoiu: „Nu am vrea să vedem creșteri nejustificate de preț”
„Moment istoric și parteneriat strategic”: India şi Canada anunţă acorduri privind pământuri rare şi uraniu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele patru zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Fanatik.ro
România, în vizorul Iranului? Adevăratul rol pe care îl joacă scutul de la Deveselu. Instituțiile de la...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Cillian Murphy și soția sa, decizie inedită după ani trăiți departe de lumina reflectoarelor. Fanii spun că e...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Filmul aflat în fruntea box office-ului nord-american. Top 10 pelicule cu cele mai mari încasări în weekend
UTV
Dorian Popa a fost la un pas de moarte în Japonia. O explozie i-a zguduit locuința în toiul nopții