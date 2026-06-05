Live TV

SUA își revizuiesc prezența într-o țară europeană după eșecul unui acord. Anunțul Departamentului de Stat

Data publicării:
departamentul de stat sua
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
„Statele Unite iau act de eşecul Europei”

Statele Unite îşi vor revizui prezenţa în Bosnia, după ce europenii şi americanii nu au reuşit să cadă de acord asupra numirii unui nou Înalt Reprezentant în cadrul Consiliului de Implementare a Păcii (PIC), potrivit unui comunicat emis joi de Departamentul de Stat, relatează AFP, preluată de News.ro. 

„Indecizia europeană şi faptul că PIC se descarcă de responsabilităţile sale faţă de Bosnia şi Herţegovina obligă Statele Unite să-şi revizuiască rolul în cadrul prezenţei internaţionale actuale în Bosnia şi Herţegovina”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Comitetul executiv al PIC s-a reunit miercuri la Sarajevo pentru a desemna noul Înalt Reprezentant. Dar organismul internaţional care supervizează procesul de pace din Bosnia nu a reuşit să ajungă la un acord cu privire la un candidat pentru funcţia de nou trimis special, care să-l înlocuiască pe germanul Christian Schmidt. Acesta şi-a dat demisia brusc luna trecută, invocând presiuni din partea Statelor Unite.

Înaltul Reprezentant monitorizează punerea în aplicare a acordurilor de pace de la Dayton, negociate de SUA, care au pus capăt războiului din Bosnia în 1995.

Consiliul pentru Implementarea Păcii este un organism informal însărcinat cu numirea emisarilor de pace format din reprezentanţi ai Canadei, Franţei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Regatului Unit, Statelor Unite şi Uniunii Europene. Rusia şi-a suspendat participarea în cadrul acestui organism.

Departamentul de Stat al SUA, care a anunţat că „era construcţiei naţionale condusă de SUA a trecut” şi că doreşte ca noul emisar să aibă un mandat mai limitat, l-a susţinut pe diplomatul italian cu experienţă Antonio Zanardi Landi pentru această funcţie. Dar, deşi Landi ar fi sosit joi la Sarajevo pentru a participa la reuniune, nu s-a ajuns la un consens cu privire la alegerea sa, potrivit Reuters.

„Statele Unite iau act de eşecul Europei”

Majoritatea diplomaţilor şi analiştilor consideră că instituţia Înaltului Reprezentant ar trebui să rămână în vigoare atât timp cât separatiştii sârbi şi croaţi continuă să blocheze funcţionarea statului, ameninţând integritatea şi prosperitatea ţării.

Într-un comunicat publicat joi seara pe reţelele de sociale, Ambasada SUA la Sarajevo i-a criticat pe partenerii europeni pentru că nu l-au susţinut pe diplomatul italian, ambasadorul Antonio Zanardi Landi, ca succesor al Înaltului Reprezentant Christian Schmidt.
 
„Statele Unite iau act de eşecul Europei de a ajunge la un consens în privinţa unui candidat european şi sunt dezamăgite de faptul că aceste diviziuni au împiedicat Consiliul de Implementare a Păcii (PIC) să îşi îndeplinească sarcina de a alege un nou Înalt Reprezentant”, se arată în declaraţie.
 
„Indecizia europeană şi renunţarea PIC la propria sa datorie faţă de Bosnia şi Herţegovina obligă Statele Unite să-şi reconsidere rolul în cadrul actualei prezenţe internaţionale în Bosnia şi Herţegovina”, punctează Ambasada în finalul mesajului.
 
Presa locală a relatat că PIC a intrat în blocaj după ce mai multe ţări europene l-au susţinut pe candidatul francez Rene Trocaz.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
2
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
variola maimutei mpox
3
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
4
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
contor pentru electricitate
5
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei...
E oficial: Federația a exclus-o din competiție pe fosta adversară a FCSB-ului! "Ceva inacceptabil"
Digi Sport
E oficial: Federația a exclus-o din competiție pe fosta adversară a FCSB-ului! "Ceva inacceptabil"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Musca viermilor
Primul caz de infestare cu musca viermilor din ultimii 60 de ani, semnalat în SUA. Pierderi de zeci de milioane de dolari, în trecut
Donald Trump și Xi Jinping
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
volodimir zelenski face declaratii
De ce Ucraina vorbește despre încheierea „fazei fierbinți” a războiului cu Rusia înainte de iarnă
trump
Trump, despre o întâlnire Putin-Zelenski: „Cred că ar fi super să aibă loc. Avem şi noi un merit în asta”
richard gere
„Înainte erau «paraziți», acum sunt «aliens»”. Reacția dură a celebrului actor Richard Gere împotriva unei politici din SUA
Recomandările redacţiei
vreme frumoasa 10.04
Vara începe în forță. ANM anunță temperaturi peste normal până în...
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra...
tata si copil pe drum spre scoala
Tentativă de răpire la o școală din Bihor. Un bărbat a încercat să ia...
Clădirea Capitoliului
Sfidare la adresa lui Trump. Camera Reprezentanţilor a aprobat un...
Ultimele știri
Eugen Tomac a demisionat miercuri seară de la preşedinţia PMP
CM 2026. Vuvuzelele, interzise pe stadioanele Cupei Mondiale. FIFA: „Vopseaua corporală şi tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte”
Angajații de la Casa de Pensii Dolj au întrerupt lucrul. Ei anunță proteste și săptămâna viitoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri incredibile despre cum ar fi crescuți copiii lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Ce se știe...
Cancan
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în...
Fanatik.ro
Ce proprietăți dețin, de fapt, Mariana Bitang și Octavian Bellu. Cum arată vila în care locuiesc antrenorii...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Petrolul Ploiești se transformă în pașalâc! Trei jucători ar putea pleca în Turcia
Adevărul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: Franța a luat bătaie la ea acasă, chiar înainte să înceapă Cupa Mondială!
Pro FM
Cum s-a schimbat viața Iulianei Luciu după ce a renunțat la televiziune: „E exact genul de haos care îmi...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații...
Newsweek
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„Sfântul Graal” al ornitologilor a fost găsit în Indonezia. Papagalul dispărut a reapărut după aproape un...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...